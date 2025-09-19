Policjanci z Oświęcimia szukają 16-letniej Natalii Jaśkiewicz. Dziewczyna ostatni raz kontaktowała się z bliskimi w środę.

Poszukiwana 16-latka / Policja

Oświęcimska policja podaje, że 16-latka w środę ok. godz. 13 ostatni raz kontaktowała się telefonicznie z bliskimi. Do tej pory nie wróciła do domu i nie wiadomo, gdzie jest.

Natalia Jaśkiewicz ma 165 cm wzrostu, niebieskie oczy, jest szczupła. Ma ciemne do ramion z charakterystyczną różową grzywką zaczesaną na boki. Nosi okulary.

Wiadomo, że zaginiona miała na sobie ciemne ubrania.

Wszyscy, którzy wiedzą, gdzie może być 16-latka, proszeni są o kontakt z policjantami z Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu (numer 47 83 26 280). Informacje można też przekazywać na numer alarmowy 112.