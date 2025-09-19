Policjanci z Oświęcimia szukają 16-letniej Natalii Jaśkiewicz. Dziewczyna ostatni raz kontaktowała się z bliskimi w środę.

Zobacz również:

Oświęcimska policja podaje, że 16-latka w środę ok. godz. 13 ostatni raz kontaktowała się telefonicznie z bliskimi. Do tej pory nie wróciła do domu i nie wiadomo, gdzie jest. 

Natalia Jaśkiewicz ma 165 cm wzrostu, niebieskie oczy, jest szczupła. Ma ciemne do ramion z charakterystyczną różową grzywką zaczesaną na boki. Nosi okulary. 

Wiadomo, że zaginiona miała na sobie ciemne ubrania. 

Wszyscy, którzy wiedzą, gdzie może być 16-latka, proszeni są o kontakt z policjantami z Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu (numer 47 83 26 280). Informacje można też przekazywać na numer alarmowy 112.

Gorąca Linia RMF FM jest do Waszej dyspozycji! Przez całą dobę czekamy na informacje od Was, zdjęcia i filmy.

Możecie dzwonić, wysyłać SMS-y lub MMS-y na numer 600 700 800, pisać na adres mailowy fakty@rmf.fm albo skorzystać z formularza WWW.

Zobacz również:

Czy rząd zapomniał o obietnicy tańszych biletów? Szłapka zakłopotany