Wśród słynnych 100 konkretów na 100 dni rządu, którymi chwaliła się w kampanii wyborczej Koalicja Obywatelska, była m.in. zapowiedź wprowadzenia zerowego VAT-u na transport publiczny. Co z realizacją tej zapowiedzi, która miała obniżyć ceny biletów? Dopytywany o tę kwestię w Porannej rozmowie w RMF FM rzecznik rządu Adam Szłapka był wyraźnie zakłopotany.

Zdj. ilustracyjne / Longfin Media / Shutterstock

Wprowadzimy 0 proc. VAT na transport publiczny, aby obniżyć ceny biletów dla Polaków - to pozycja nr 80. na liście 100 konkretów, która wciąż dostępna jest w sieci. Oznaczona jest kolorem pomarańczowym, co ma sugerować, że jest w trakcie realizacji. Opatrzono ją komentarzem: "Ministerstwo Finansów przygotowuje przepisy wprowadzające obniżoną do 0% stawkę VAT na określone usługi transportu pasażerskiego".

Jak w praktyce wygląda realizacja tej zapowiedzi przez rząd Donalda Tuska? Rzecznik gabinetu Adam Szłapka był o to pytany w Porannej rozmowie w RMF FM. Trudno uznać jego odpowiedź za konkretną i satysfakcjonującą.

Nie wiem o tym, żeby to było już przygotowane. Porozmawiam z Ministerstwem Infrastruktury i Ministerstwem Finansów - obiecał wyraźnie zakłopotany Szłapka. Zapytam, na jakim to jest etapie. Nie rozmawialiśmy o tym - przyznał. Warto zauważyć, że te słowa padły w dniu, gdy rząd prezentuje nowe priorytety na najbliższe miesiące. Trzeba więc założyć, że gdyby kwestia tańszej komunikacji publicznej była wśród nich, rzecznik rządu wiedziałby o tym.

"Głosuje się na pewne programy"

Gospodarz Porannej rozmowy w RMF FM dopytywał Szłapkę, dlaczego mamy wierzyć w nowe priorytety rządu, skoro mnóstwo dawnych konkretów wciąż pozostaje niezrealizowanych.

Mówimy o priorytetach rządu, koalicji. Czym innym są priorytety poszczególnych formacji politycznych przed wyborami. Głosuje się na pewne programy. Nie wszystko się da uzgodnić w rządzie koalicyjnym - odpowiedział rzecznik rządu.

Ile to może kosztować?

W marcu interpelację ws. zerowego VAT-u na transport publiczny skierował do resortu finansów poseł Prawa i Sprawiedliwości Grzegorz Macko. Odpowiedział mu podsekretarz stanu Jarosław Neneman.

"Na przełomie 2023 roku i 2024 roku w Ministerstwie Finansów rozpoczęto analizy możliwości wprowadzenia obniżenia - z 8 proc. do 0 proc. - stawki VAT dla określonych kategorii usług transportu pasażerskiego. Wprowadzenie bowiem takiego rozwiązania mającego bezpośredni wpływ na finanse państwa musi zostać szczegółowo zbadane pod kątem m.in. zakresu zmian, korzyści dla poszczególnych uczestników rynku oraz potencjalnych skutków finansowych dla strony dochodowej i wydatkowej budżetu państwa" - czytamy w odpowiedzi datowanej na 21 marca 2025 r.

"W ostatnim okresie szczególnego znaczenia - wobec obecnej sytuacji międzynarodowej - nabrały także kwestie związane z zapewnieniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i obrony narodowej, z czym wiąże się konieczność systematycznego zwiększania wydatków na wzmocnienie obronności kraju" - zauważył Neneman.

W odpowiedzi na inną interpelację, której autorką była Lidia Czechak z PiS, wyliczał, że "wprowadzenie wskazanej obniżki stawki VAT dla określonych usług transportu pasażerskiego będzie rodzić ujemne skutki budżetowe, których wysokość szacuje się na ok. -1,8 mld zł rocznie".