ArcelorMittal Poland wyłączy produkcję w Hucie Królewskiej w Chorzowie - podała we wtorek spółka. Instalacje mają zostać zatrzymane już w grudniu. Prezes podziękował obecnym 270 pracownikom, ale także zapewnił, że każdy, kto zechce kontynuować pracę w AMP, znajdzie miejsce w firmie.

Królewska Huta jest jedną z najstarszych polskich hut żelaza. Powstała na przełomie XVIII i XIX wieku. Zdjęcie archiwalne z 1975 roku (wówczas działała jako Huta Kościuszko) / Afa Pixx/Mirosław Stankiewicz / PAP

ArcelorMittal Poland podjął decyzję o zamknięciu Huty Królewskiej w Chorzowie.

Obecni pracownicy mogą liczyć na propozycje kontynuacji pracy w innych częściach firmy.

Huta Królewska miała niewielki udział w całkowitej produkcji AMP, a jej wiek i konieczność modernizacji stanowiły duże wyzwanie w obecnej sytuacji sektora stalowego w Europie.

Koniec rozdziału

Prezes i dyrektor generalny spółki Wojciech Koszuta podkreślił, że decyzja ws. wyłączenia produkcji w Hucie Królewskiej była niezwykle trudna, biorąc pod uwagę wieloletnią tradycję i historię.

"Jesteśmy świadomi, że to koniec ważnego rozdziału dla pracowników oraz osób emocjonalnie związanych z hutą. Jako firma w ostatnich latach podjęliśmy wiele działań, aby utrzymać produkcję w tym zakładzie, jednak splot kilku negatywnych zewnętrznych czynników zniweczył nasze wysiłki" - wyjaśnił Koszuta w komunikacie.

Prezes podziękował obecnym 270 pracownikom Huty Królewskiej za sumienność, oddanie i pracowitość, a także zapewnił, że każdy, kto zechce kontynuować pracę w AMP, znajdzie miejsce w firmie.

Dyrektor personalny AMP Stanisław Ból podkreślił, że firma chce, by jej pracownicy kontynuowali pracę w jej strukturach. "W najbliższych tygodniach będziemy spotykać się z nimi indywidualnie, by porozmawiać o możliwościach i wzajemnych oczekiwaniach. Zaproponujemy także inne rozwiązania, które uzgodnimy z naszymi partnerami społecznymi" - zapowiedział dyrektor Ból.

Dyrektor wskazuje na wiek instalacji

Dyrektor zarządzający oddziału wyrobów długich w AMP Marek Kempa wyjaśnił, że choć Huta Królewska ma w asortymencie wyroby specjalistyczne, jej udział w całkowitym wolumenie produkcji AMP wynosi mniej niż 1 proc.

"Również wiek instalacji sprawia, że w nadchodzących latach zapewnienie bezpiecznych warunków pracy w zakładzie będzie stanowiło duże wyzwanie. Niezbędne są znaczne nakłady finansowe, których w obecnej, trudnej sytuacji sektora stalowego w Europie nie możemy ponieść, gdyż byłoby to ekonomicznie nieuzasadnione" - wyjaśnił Kempa.

Inwestycje w ostatnich latach

Spółka AMP zaznaczyła, że przed podjęciem decyzji o wyłączeniu produkcji prowadziła szereg działań zmierzających do jej utrzymania. W ostatnich latach w oddziale zainwestowano 30 mln zł w poszerzenie portfolio produktowego i poprawę jakości.

Inwestycje objęły: zbijacz zgorzeliny, modernizację klatek walcowniczych, nową znakownicę i nowy blok kontrolno-pomiarowy do szyn. Spółka AMP próbowała również znaleźć dla zakładu inwestora strategicznego i utworzyć spółkę joint venture.

Gaszenie pieca w Dąbrowie Górniczej

We wrześniu w oddziale AMP w Dąbrowie Górniczej zatrzymano jeden z dwóch tamtejszych wielkich pieców. Uzasadniano wówczas, że firma prowadzi działalność w niezmiernie trudnych warunkach, na które składają się: bardzo wysokie ceny energii, niewystarczające mechanizmy ochrony rynku, a także fakt, że tylko europejscy producenci ponoszą koszty systemu EU ETS.

ArcelorMittal Poland jest największym producentem stali w Polsce, skupia blisko połowę potencjału produkcyjnego polskiego przemysłu hutniczego. W skład spółki wchodzi dotąd pięć hut: w Krakowie, Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu, Świętochłowicach i Chorzowie. Do grupy należą też Zakłady Koksownicze Zdzieszowice, będące największym producentem koksu w Polsce i Europie.

AMP produkuje w Polsce stalowe wyroby długie, płaskie, specjalne oraz półwyroby na potrzeby m.in. budownictwa, przemysłu AGD i transportowego. Firma należy do globalnego koncernu ArcelorMittal, w Polsce zatrudnia ponad 9 tys. osób, ze spółkami zależnymi.

Huta Królewska - dziedzictwo Königshütte

Obecna nazwa chorzowskiego oddziału AMP: Huta Królewska (poprzednia to: Kościuszko) nawiązuje do dziedzictwa pierwotnej Königshütte. Huta ta powstała na przełomie XVIII i XIX w. z inicjatywy Friedricha Wilhelma von Redena, zaprojektował ją szkocki inżynier John Baildon. Spółka AMP przejęła zakład, będący częścią dawniej ogromnego kompleksu, w 2007 r.

Obecnie na terenach historycznej Huty Królewskiej, prócz oddziału AMP, nadal działają m.in. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Minec (dysponujące m.in. kuźnią) oraz Alstom Polska.

Zgodnie z informacją chorzowskiego Muzeum Hutnictwa, funkcjonującego w oparciu o dawną elektrownię Königshütte, huta ta w okresie ponad 220-letniego funkcjonowania zmieniała nazwę pięć razy. Na jej dzisiejszych nieprodukcyjnych terenach można nadal odnaleźć ślady produkcji - odpad wielkopiecowy czy szlakę.

Fragmenty kolonii (w śladzie ul. Kalidego) wybudowanej dla pracowników Königshütte są najstarszym zachowanym osiedlem robotniczym na Górnym Śląsku. Wizyta w Königshütte stała się inspiracją dla malarza Adolpha von Menzla do stworzenia słynnego obrazu "Walcownia Żelaza (Nowocześni Cyklopi)" (niem. Eisenwalzwerk (Moderne Cyklopen).