Polskie Zakłady Lotnicze PZL Mielec podpisały kontrakt na dostawę dwóch samolotów M28 dla niemieckiej firmy PD Sicherheit GmbH. Maszyny trafią do odbiorcy w latach 2026 i 2027 - będą wykorzystywane do specjalistycznych misji szkoleniowych sił specjalnych oraz policyjnych jednostek kontrterrorystycznych.
- PZL Mielec dostarczy dwa samoloty M28 niemieckiej firmie PD Sicherheit GmbH, które będą wykorzystywane do specjalistycznych szkoleń sił specjalnych i policji.
- Maszyny zostaną przekazane w konfiguracji desantowej, umożliwiającej m.in. szkolenia spadochronowe i zrzuty ładunków, a kontrakt jest kontynuacją współpracy rozpoczętej w 2017 roku.
- M28 to wszechstronny samolot turbośmigłowy, sprawdzający się w trudnych warunkach, a PZL Mielec jako część Lockheed Martin należy do czołowych polskich eksporterów sektora obronnego.
Jak podkreślono w komunikacie PZL Mielec, samoloty zostaną przekazane w konfiguracji desantowej, umożliwiającej m.in. szkolenia spadochronowe i zrzuty ładunków.
Prezes PZL Mielec Janusz Zakręcki zaznaczył, że każdy kontrakt na M28 potwierdza jakość i doświadczenie polskich zakładów, a rozwiązania opracowane w Polsce wspierają bezpieczeństwo partnerów na całym świecie.
Nowa umowa to kontynuacja współpracy z PD Sicherheit, która rozpoczęła się w 2017 roku. Obecnie niemiecka firma posiada już cztery samoloty M28 i korzysta z usług serwisowych oraz dostaw części zamiennych realizowanych przez PZL Mielec.
M28 to dwusilnikowy samolot turbośmigłowy, przystosowany do działania w trudnych warunkach terenowych i klimatycznych. Wykorzystywany jest zarówno przez odbiorców cywilnych, jak i wojskowych na całym świecie.
PZL Mielec należy do koncernu Lockheed Martin i jest jednym z największych polskich eksporterów w sektorze obronnym.