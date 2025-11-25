Polskie Zakłady Lotnicze PZL Mielec podpisały kontrakt na dostawę dwóch samolotów M28 dla niemieckiej firmy PD Sicherheit GmbH. Maszyny trafią do odbiorcy w latach 2026 i 2027 - będą wykorzystywane do specjalistycznych misji szkoleniowych sił specjalnych oraz policyjnych jednostek kontrterrorystycznych.

PZL Mielec dostarczy dwa kolejne samoloty M28 do Niemiec (Zdjęcie ilustracyjne) / Adam Burakowski / East News

Jak podkreślono w komunikacie PZL Mielec, samoloty zostaną przekazane w konfiguracji desantowej, umożliwiającej m.in. szkolenia spadochronowe i zrzuty ładunków.

Prezes PZL Mielec Janusz Zakręcki zaznaczył, że każdy kontrakt na M28 potwierdza jakość i doświadczenie polskich zakładów, a rozwiązania opracowane w Polsce wspierają bezpieczeństwo partnerów na całym świecie.

Nowa umowa to kontynuacja współpracy z PD Sicherheit, która rozpoczęła się w 2017 roku. Obecnie niemiecka firma posiada już cztery samoloty M28 i korzysta z usług serwisowych oraz dostaw części zamiennych realizowanych przez PZL Mielec.

Samolot sprawdzający się w różnych warunkach

M28 to dwusilnikowy samolot turbośmigłowy, przystosowany do działania w trudnych warunkach terenowych i klimatycznych. Wykorzystywany jest zarówno przez odbiorców cywilnych, jak i wojskowych na całym świecie.

M28 w polskim wojsku / Grzegorz Michałowski / PAP

PZL Mielec należy do koncernu Lockheed Martin i jest jednym z największych polskich eksporterów w sektorze obronnym.