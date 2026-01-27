Komenda miejska policji w Krakowie zajęła się dziś sprawą możliwego wykroczenia drogowego przez ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka - dowiedział się reporter RMF FM Jakub Rybski. Minister wystąpił w jednym z wideo podcastów, podczas którego prowadził samochód.

Policjanci badają sprawę możliwego wykroczenia / Przemysław Piątkowski / PAP

Na nagraniu widać, że nie ustąpił pierwszeństwa pieszej, która znajdowała się już na pasach. Komenda miejska w Krakowie przesłała ten film do komisariatu nr II na terenie dzielnicy Grzegórzki, bo to właśnie w tej okolicy doszło do potencjalnego wykroczenia przez ministra Żurka.

Specjaliści z wydziału ruchu drogowego analizują teraz nagranie pod kątem tego, czy szef resortu sprawiedliwości nie ustąpił pierwszeństwa pieszej.

Jak sprawa może zostać rozwiązana?

Jeśli okaże się, że Waldemar Żurek złamał prawo, policjanci będą podejmowali dalsze kroki w tej sprawie.

Sam minister skomentował wczoraj na portalu X swoje zachowanie w taki sposób: "Wszyscy jesteśmy równi wobec prawa. Jeżeli miało miejsce wykroczenie, nie uchylam się od odpowiedzialności" - podkreślił szef resortu sprawiedliwości.

