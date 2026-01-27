Komenda miejska policji w Krakowie zajęła się dziś sprawą możliwego wykroczenia drogowego przez ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka - dowiedział się reporter RMF FM Jakub Rybski. Minister wystąpił w jednym z wideo podcastów, podczas którego prowadził samochód.
Na nagraniu widać, że nie ustąpił pierwszeństwa pieszej, która znajdowała się już na pasach. Komenda miejska w Krakowie przesłała ten film do komisariatu nr II na terenie dzielnicy Grzegórzki, bo to właśnie w tej okolicy doszło do potencjalnego wykroczenia przez ministra Żurka.
Specjaliści z wydziału ruchu drogowego analizują teraz nagranie pod kątem tego, czy szef resortu sprawiedliwości nie ustąpił pierwszeństwa pieszej.
Jeśli okaże się, że Waldemar Żurek złamał prawo, policjanci będą podejmowali dalsze kroki w tej sprawie.
Sam minister skomentował wczoraj na portalu X swoje zachowanie w taki sposób: "Wszyscy jesteśmy równi wobec prawa. Jeżeli miało miejsce wykroczenie, nie uchylam się od odpowiedzialności" - podkreślił szef resortu sprawiedliwości.