Do 20 lat więzienia grozi kobiecie, która w Łodzi groziła nożem kierowcy taksówki na aplikację. Mężczyźnie udało się uciec.
Łódzka policja podaje, że niebezpieczna sytuacja miała miejsce w poniedziałkowy wieczór w dzielnicy Widzew. 32-latka w trakcie jazdy zaczęła się awanturować. Kierowca poprosił ją, by opuściła auto. Wtedy wyciągnęła nóż i zaczęła mu grozić.
22-letni kierowca próbował uspokoić agresorkę. Ostatecznie, wykorzystując jej nieuwagę, uciekł z samochodu i zgłosił sprawę policji.
Agresywna pasażerka została zatrzymana we wtorek rano. Za rozbój z użyciem noża grozi jej do 20 lat więzienia.