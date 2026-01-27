Do 20 lat więzienia grozi kobiecie, która w Łodzi groziła nożem kierowcy taksówki na aplikację. Mężczyźnie udało się uciec.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Łódzka policja podaje, że niebezpieczna sytuacja miała miejsce w poniedziałkowy wieczór w dzielnicy Widzew. 32-latka w trakcie jazdy zaczęła się awanturować. Kierowca poprosił ją, by opuściła auto. Wtedy wyciągnęła nóż i zaczęła mu grozić.

22-letni kierowca próbował uspokoić agresorkę. Ostatecznie, wykorzystując jej nieuwagę, uciekł z samochodu i zgłosił sprawę policji.

Agresywna pasażerka została zatrzymana we wtorek rano. Za rozbój z użyciem noża grozi jej do 20 lat więzienia.