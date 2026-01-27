Węgiel Attila Szalai został piłkarzem Pogoni Szczecin. 28-letni defensor ma na koncie 53 występy w reprezentacji swojego kraju. W Pogoni będzie grał do końca sezonu, bez możliwości przedłużenia jego kontraktu.

Attila Szalai (z lewej) / ZSOLT CZEGLEDI / PAP/EPA

Pogoń Szczecin wzmocniła skład tuż przed startem rundy wiosennej, wypożyczając Attilę Szalaia.

28-letni węgierski obrońca ma na koncie 53 występy w reprezentacji swojego kraju.

Szalai został wypożyczony z niemieckiego TSG 1899 Hoffenheim do końca sezonu, bez opcji przedłużenia umowy.

Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl .

Takie są warunki wypożyczenia, które Pogoń ustaliła z niemieckim TSG 1899 Hoffenheim.

Choć przed tygodniem prezes szczecińskiego klubu Alex Haditaghi zapowiadał w mediach społecznościowych, że kadra zespołu na wiosnę jest już zamknięta, to na pięć dni przed pierwszym meczem ligowym w tym roku "Portowcy" zostali wzmocnieni doświadczonym defensorem.

Nowy środkowy obrońca urodził się 20 stycznia 1998 roku w Budapeszcie. Dysponuje znakomitymi warunkami fizycznymi. W rodzimym kraju grał w młodzieżowych drużynach Vac FC 1899 i Vasas SC. W 2012 roku trafił do szkółki wielokrotnego mistrza Austrii - Rapidu Wiedeń. W barwach "Zielono-Białych" zadebiutował w seniorskiej piłce w 2016 roku. W 2017 roku wrócił do ligi węgierskiej, gdzie przed dwa sezony reprezentował barwy Mezokovesdi SE.

Kolejnymi klubami, w których grał, były: cypryjski Apollon Limassol (2019-21) i tureckie Fenerbahce, w barwach którego w ciągu dwóch lat rozegrał 117 spotkań, w których strzelił siedem goli i zanotował cztery asysty. Wraz z ekipą ze Stambułu w sezonie 2022/23 wywalczył Puchar Turcji, a także rywalizował w Lidze Europy, Lidze Konferencji i kwalifikacjach do Ligi Mistrzów.