W okresie ferii zimowych Ojcowski Park Narodowy przygotował wyjątkową propozycję dla miłośników przyrody. W wybrane dni będzie można wziąć udział w bezpłatnych spacerach edukacyjnych po najciekawszych zakątkach najmniejszego parku narodowego w Polsce.

Ojcowski Park Narodowy / Shutterstock

Bezpłatne rodzinne spacery organizuje Ojcowski Park Narodowy w okresie ferii zimowych.

Podczas zimowych wycieczek uczestnicy będą mieli okazję zwiedzić to urocze miejsce niedaleko Krakowa pod opieką doświadczonego pracownika parku.

Przewodnik nie tylko wskaże najpiękniejsze miejsca, ale także podzieli się wiedzą na temat przyrody i historii tego wyjątkowego obszaru.

Jak podkreślają organizatorzy: „Zima to czas odpoczynku w przyrodzie, co nie znaczy, że nic się nie dzieje. Wystarczy tylko uważnie obserwować świat wokół”.

Dla kogo są spacery i jak wziąć w nich udział?

Spacery są bezpłatne i nie wymagają wcześniejszych zapisów. Wystarczy pojawić się w wyznaczonych terminach o godzinie 10:00 przed budynkiem muzeum w Ojcowie.

Organizatorzy zachęcają do udziału zarówno dzieci, młodzież, jak i dorosłych - nie ma żadnych ograniczeń wiekowych.



Niektóre wycieczki już odbyły się w styczniu, kolejne zaplanowano w następujących terminach: 29 stycznia oraz 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24 i 26 lutego.

Każdy spacer trwa około dwóch godzin. Organizatorzy przypominają, by zadbać o odpowiedni strój.



Warto dodać, że w tym roku Ojcowski Park Narodowy obchodzi 70-lecie swojego istnienia. To doskonała okazja, by poznać jego historię i bogactwo przyrody podczas rodzinnych, zimowych spacerów.