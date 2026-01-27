RMF FM po raz kolejny udowadnia, że jest głosem, z którym liczy się cała Polska. Najnowszy raport Instytutu Monitorowania Mediów nie pozostawia złudzeń – to właśnie RMF FM utrzymało pozycję najbardziej opiniotwórczej stacji radiowej w kraju, osiągając imponujący wynik niemal 2,9 tysiąca cytowań w mediach tylko w grudniu 2025 roku.

RMF FM liderem opiniotwórczości w radiu – rekord cytowań w grudniu 2025 / Archiwum RMF FM

Zobacz również: RMF FM najbardziej opiniotwórczą stacją radiową listopada 2025

RMF FM - niekwestionowany lider cytowań w radiu

W grudniu 2025 roku RMF FM ponownie okazało się najbardziej opiniotwórczą stacją radiową w Polsce. Według najnowszego raportu Instytutu Monitorowania Mediów, na antenę stacji zapraszani byli najważniejsi goście, a ich wypowiedzi odbijały się szerokim echem w innych mediach. W minionym miesiącu to właśnie RMF FM cytowano aż 2,9 tysiąca razy, co nie tylko potwierdza silną pozycję rozgłośni, ale też jej ogromny wpływ na kształtowanie społecznej debaty.

Kto przyciągnął uwagę mediów? W grudniu gościem RMF FM był m.in. szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Sławomir Cenckiewicz, który w rozmowie z dziennikarzami stacji komentował pomysł przywrócenia obowiązkowej służby wojskowej. Jego wypowiedzi były szeroko cytowane i komentowane zarówno przez prasę, jak i portale internetowe oraz inne stacje radiowe i telewizyjne.

Liderzy wśród mediów

W kategorii wszystkich mediów zdecydowanym liderem został Onet, cytowany 3,5 tysiąca razy. Tuż za nim uplasowała się "Gazeta Wyborcza" z wynikiem 3,3 tys. odniesień, a podium zamknęła Wirtualna Polska - 3,2 tys. cytowań. Dane te pokazują, jak ogromne znaczenie mają największe portale i tytuły prasowe w kształtowaniu opinii publicznej.

/ Instytut Monitorowania Mediów /

Jak powstał ranking? Instytut Monitorowania Mediów przeanalizował aż 49 597 przekazów z monitoringu prasy, radia, telewizji i portali internetowych. Badaniem objęto okres od 1 do 31 grudnia 2025 roku. W każdym przypadku sprawdzano, czy w publikacji pojawiało się cytowanie ze wskazaniem konkretnej stacji, portalu, tytułu prasowego lub programu telewizyjnego. To pozwoliło wyłonić najbardziej opiniotwórcze media w Polsce.