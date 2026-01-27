Był mróz, jest odwilż i nowe zagrożenia. Na terenie podległym Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Rzeszowie obowiązują trzy ostrzeżenia hydrologiczne. Najwyższe, trzeciego stopnia, dotyczy wezbrania z przekroczeniem stanów alarmowych w zlewni Sękówki. Służby zapewniają, że monitorują sytuację.

Stan wód podnosi się w związku z odwilżą / Darek Delmanowicz / PAP

Na terenie podległym RZGW w Rzeszowie obowiązują trzy ostrzeżenia hydrologiczne związane z odwilżą.

Najwyższy, trzeci stopień, dotyczy wezbrania z przekroczeniem stanów alarmowych w zlewni Sękówki.

Na rzece Sękówce stan alarmowy przekroczony o 2 cm, ale poziom wody zaczyna spadać.

Na rzece Sękówce (woj. małopolskie) będącej dopływem Ropy stan alarmowy został przekroczony o 2 cm, jednak z tendencją spadkową - wynika z wtorkowego komunikatu rzeszowskiego oddziału Wód Polskich.

Na terenie podległym RZGW w Rzeszowie obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia przed wezbraniem z przekroczeniem stanów ostrzegawczych w zlewniach Jasiołki, Sanu (do ujścia Osławy wraz z jej zlewnią), Wisłoka (do zbiornika Besko) oraz Pielnicy.

Z kolei ostrzeżenie pierwszego stopnia przed gwałtownymi wzrostami stanów wody dotyczy zlewni Sanu od ujścia Osławy do ujścia Wiaru wraz ze zlewnią tej rzeki.

W komunikacie poinformowano także, że w poniedziałek pracownicy Nadzoru Wodnego w Sanoku monitorowali zator lodowy na rzece Osławie w miejscowości Czaszyn (gmina Zagórz).

"Na miejscu obecne były jednostki OSP, które zabezpieczyły piaskiem lokalne zaniżenia terenu wzdłuż Osławy w rejonie zabudowań" - dodano.

W nocy z poniedziałku na wtorek zator spłynął do Sanu i sytuacja zaczęła się stabilizować.

Jak zapewniono w komunikacie, pracownicy Wód Polskich monitorują sytuację.