Wizz Air zapowiedział poszerzenie swojej siatki połączeń z Kraków Airport na sezon letni 2026. Pasażerowie będą mogli skorzystać z nowych tras do Budapesztu, Wenecji i Rodos, a przewoźnik utrzyma również popularne połączenia wprowadzone w sezonie zimowym. To część planów rozwoju linii w Polsce.

Podczas konferencji prasowej Piotr Trawka, dyrektor ds. rozwoju siatki połączeń Wizz Air, poinformował o uruchomieniu trzech nowych tras z Krakowa: do Budapesztu, Wenecji oraz na grecką wyspę Rodos.

Przewoźnik utrzyma także zimowe połączenia do Bilbao, Tallina i Wilna.

W szczycie sezonu Lato 2026 linia będzie realizować 108 lotów tygodniowo z i do Krakowa. Zaoferuje ponad 1,8 mln miejsc, co oznacza wzrost o 40 proc. w porównaniu z poprzednim sezonem letnim. Łącznie w tym roku w sprzedaży dostępnych jest ponad 3 mln miejsc, co stanowi wzrost o 29 proc. rok do roku– przekazał Piotr Trawka.

Wizz Air stawia na dynamiczny rozwój

Przedstawiciel linii podkreślił, że planowane poszerzenie siatki połączeń pozwoli Wizz Air osiągnąć pozycję najszybciej rozwijającej się linii lotniczej w Kraków Airport.

Przewoźnik zakłada prawie 30-procentowy wzrost liczby przewiezionych pasażerów w 2026 roku.

Obecnie w krakowskiej bazie operacyjnej stacjonuje sześć samolotów Airbus A320 neo. Wizz Air będzie oferował z Krakowa 30 tras do 19 krajów.

Skasowanie połączenia do Abu Zabi

Wizz Air zdecydował się na skasowanie połączenia z Krakowa do Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Decyzja została podjęta z przyczyn biznesowych jeszcze przed eskalacją konfliktu na Bliskim Wschodzie – wyjaśnił przedstawiciel linii.

Zawieszona pozostaje również trasa do Tel Awiwu.

Wizz Air oferuje obecnie z Polski 236 tras do 32 krajów z 12 polskich lotnisk, w tym sześciu baz operacyjnych. Łącznie w Polsce stacjonują 43 samoloty Wizz Air. Od początku działalności w kraju linia przewiozła ponad 132 mln pasażerów, a tylko w ubiegłym roku – 14,6 mln osób.

Kraków Airport to drugie największe lotnisko w Polsce pod względem liczby obsługiwanych pasażerów i największy port regionalny.





