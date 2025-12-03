Sąd Apelacyjny w Krakowie utrzymał wyrok 5,5 roku więzienia dla Jana T., byłego krakowskiego urzędnika, m.in. szefa Zarządu Dróg i Komunikacji. Jan T. został skazany za wręczanie łapówek. Dzisiejsza, prawomocna decyzja kończy 15-letni spór sądowy w tej sprawie.

Jan T. (z prawej), dyrektor krakowskiego Zarządu Dróg i Komunikacji oraz jego pełnomocnik Krzysztof Bachmiński na sali Sądu Okręgowego w Krakowie. / Łukasz Gągulski / PAP

Obrońca Jana T. wnioskował o uchylenie wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania. Prokuratura domagała się zasądzenia wyższej kwoty przepadku korzyści majątkowych.

W środę sąd apelacyjny częściowo zmienił wyrok, uznając, że wartość przyjętych łapówek była wyższa i podniósł kwotę przepadku z 578 do 888 tys. zł.

Za co sądzony był Jan T.?

Proces dotyczył korzyści majątkowych, które były krakowski urzędnik Jan T. miał przyjąć w latach 2004-2007 jako kierownik miejskiej jednostki - Zarządu Dróg i Komunikacji.

Jan T. odpowiadał za przyjęcie trzech korzyści majątkowych: od firmy budowlanej Budostal 5 biorącej udział w zamówieniach publicznych łapówki w postaci materiałów i budowy domu w podkrakowskim Kryspinowie, od Holdingu Liwa - 24 tys. zł w postaci naprawy samochodu i za przyjęcie zegarka w zamian za zapewnienie zatrudnienia.

Proces trwał prawie 14 lat. Akt oskarżenia w tej sprawie prokuratura sformułowała w 2008 roku. Sprawa przed sądem okręgowym formalnie rozpoczęła się w 2010 roku. W lipcu ub. r. sąd skazał Jana T. za przyjęcie trzech łapówek, które obejmowały materiały i prace budowlane w prywatnym domu, opłacenie naprawy samochodu i zegarek. Został skazany również za poświadczenie nieprawdy w dokumentach i usiłowanie wyłudzenia ubezpieczenia.

Były krakowski urzędnik dostał karę 5,5 roku więzienia i 70 tys. grzywny. Sąd orzekł wtedy także przepadek korzyści majątkowych - 578 tys. zł.

Wyrok zaskarżył obrońca Jana T. oraz prokuratura.

Obok Jana T. skazane zostały osoby mające związek z procederem, w tym oskarżony o wręczanie korzyści majątkowych Józef K.

Kolejny wyrok dla Jana T.

To kolejny wyrok dotyczący byłego dyrektora Zarządu Dróg i Komunikacji, którym Jan T. był do 2008 roku.

Pod koniec września 2015 r. krakowski Sąd Okręgowy w wydziale odwoławczym utrzymał w mocy wyrok skazujący Jana T. na 5 tys. zł grzywny za sfałszowanie w 2005 r. dokumentacji przetargowej na remont siedziby ZDiK-u. W 2019 r. Jan T. usłyszał wyrok za przekroczenie uprawnień i nieprawidłowości przetargowe przy zleceniu organizacji ruchu podczas wizyty papieża Benedykta XVI oraz remontu podziemi Rynku Głównego.