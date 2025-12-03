Komunistyczna Partia Polski do delegalizacji. Trybunał Konstytucyjny orzekł w środę, że cele i działalność funkcjonującej obecnie od 2002 r. partii są niezgodne z polską konstytucją. Teraz sąd zobowiązany jest niezwłocznie zdecydować o wykreśleniu wpisu partii politycznej z ewidencji.

Komunistyczna Partia Polski zostanie zdelegalizowana / Leszek Szymański / PAP

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że cele i działalność Komunistycznej Partii Polski są niezgodne z konstytucją.

Decyzja TK prowadzi do delegalizacji partii, która działała od 2002 roku.

Sędzia Krystyna Pawłowicz uzasadniła, że w polskim prawie nie ma miejsca na partię gloryfikującą zbrodnie komunizmu.

W porządku prawnym RP nie ma miejsca na partię, która gloryfikuje zbrodniarzy i reżimy komunistyczne odpowiedzialne za śmierć milionów istnień ludzkich, w tym naszych rodaków, obywateli Polski - mówiła w uzasadnieniu orzeczenia sędzia TK Krystyna Pawłowicz. Trybunał wydał orzeczenie w pełnym składzie pod przewodnictwem prezesa Bogdana Święczkowskiego.

Zgodnie z ustawą o partiach politycznych, "jeżeli Trybunał Konstytucyjny wyda orzeczenie o niezgodności z konstytucją celów lub działalności partii politycznej, sąd niezwłocznie wydaje postanowienie o wykreśleniu wpisu partii politycznej z ewidencji".

Pierwszy wniosek w sprawie delegalizacji Komunistycznej Partii Polski (KPP) złożył jeszcze w 2020 r. ówczesny Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro. Przedstawiciele PG od 2024 r. i zmiany władzy nie pojawiają się na rozprawach w TK. Tymczasem stawiennictwo wnioskodawcy na rozprawie przed Trybunałem w takiej sprawie jest obowiązkowe. Niedawno jednak - w listopadzie br. - analogiczny wniosek o delegalizację KPP złożył prezydent Karol Nawrocki.

"Aby trybunał zakończył ten bój"

Mają hymn, "Międzynarodówkę" - "Bój to będzie nasz ostatni" i o to wnoszę, aby TK zakończył ten bój, żeby stosując przepisy konstytucji, był to ostatni akord legalnego istnienia i działania w Polsce partii pod nazwą Komunistyczna Partia Polski - mówił w środę przed TK jeden z przedstawicieli prezydenta, konstytucjonalista prof. Dariusz Dudek.

Z kolei przewodnicząca krajowego komitetu wykonawczego KPP Beata Karoń mówiła przed TK, że jej ugrupowanie ma "pewną wizję tego, czego chce". Jeżeli to, co proponujemy jest tak nieatrakcyjne, to po prostu nie uzyskamy poparcia w wyborach, nie zarejestrujemy listy i będziemy prezentować swoje postulaty w swoim gronie - zaznaczała.

Komunistyczna Partia Polski w ewidencji

Partię polityczną zgłasza się do ewidencji partii politycznych prowadzonej przez VII Wydział Cywilny Rodzinny i Rejestrowy - Sekcję ds. Rejestrowych Sądu Okręgowego w Warszawie. Partia polityczna nabywa osobowość prawną z chwilą wpisania do ewidencji. Komunistyczna Partia Polski figuruje w tej ewidencji pod numerem 152. Została wpisana do tego rejestru w październiku 2002 r. Siedzibę ma w Tarnowskich Górach.

W przyjętej jeszcze w marcu 2024 r. uchwale Sejm stwierdził, że "uwzględnienie w działalności organu władzy publicznej rozstrzygnięć TK wydanych z naruszeniem prawa może zostać uznane za naruszenie zasady legalizmu przez te organy". Sejm uznał też m.in., że obecnie orzekający w TK Jarosław Wyrembak i Justyn Piskorski nie są sędziami Trybunału Konstytucyjnego. Od czasu podjęcia tamtej uchwały przez Sejm wyroki TK nie są publikowane w Dzienniku Ustaw.