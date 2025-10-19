Przed mieszkańcami Krakowa ważna zmiana w miejskiej komunikacji. Od poniedziałku, 20 października konieczne będzie czasowe wyłączenie ruchu tramwajowego na ulicy Monte Cassino. Wszystko po to, by jak najszybciej przywrócić ruch tramwajowy na rondzie Grunwaldzkim.

Remont mostu Grunwaldzkiego / Łukasz Gągulski / PAP

Remont mostu Grunwaldzkiego wchodzi w decydującą fazę - prowadzona będzie wymiana sieci trakcyjnej na odcinku od ulicy Monte Cassino, przez most, aż do ulicy Dietla.

Remont mostu Grunwaldzkiego wchodzi właśnie w decydującą fazę. W ramach inwestycji prowadzona będzie wymiana sieci trakcyjnej na odcinku od ulicy Monte Cassino, przez most, aż do ulicy Dietla.

Wykonawcy muszą dostosować torowisko, w tym wymienić i zmodyfikować szyny w miejscu, gdzie obecnie działa tymczasowe urządzenie - tak zwana przejazdówka torowa. To właśnie ona umożliwiała dotąd ruch tramwajów w obu kierunkach.

W związku z pracami, od poniedziałku pasażerowie muszą przygotować się na zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Najważniejsze z nich to:

linia tramwajowa nr 72 zostanie zlikwidowana

zostanie zlikwidowana linia autobusowa nr 722 będzie kursować ze zwiększoną częstotliwością: w dni robocze - co 7,5 minuty w godzinach szczytu i co 10 minut poza szczytem, w soboty i święta - co 10 minut i co 15 minut w godzinach porannych i wieczornych.

Powrót tramwajów na rondo Grunwaldzkie planowany jest na najbliższe tygodnie, wraz z otwarciem mostu Grunwaldzkiego dla komunikacji szynowej.

Kolejnym etapem inwestycji będzie udostępnienie mostu dla samochodów, a potem całkowite zakończenie prac.