Wystartowała 24. edycja festiwalu Gdynia Sailing Days. Impreza potrwa aż do 30 lipca. W programie m.in. regaty rangi mistrzostw świata i Europy, wystawa Polboat Yachting Festival oraz atrakcje dla młodzieży na gdyńskiej plaży.

Gdynia Sailing Days / Robert Hajduk / Materiały prasowe

Gdynia Sailing Days to jedna z najważniejszych imprez żeglarskich na Bałtyku, który co roku przyciąga ponad tysiąc żeglarzy z całego świata. Rywalizacje w około 20 klasach regatowych są doskonałym przeglądem oferty żeglarstwa sportowego.

Gdynia Sailing Days cieszy się uznaniem na całym świecie, podczas tegorocznego festiwalu odbędą się aż trzy duże imprezy międzynarodowe.

Uroczyste otwarcie regat odbyło się 3 lipca, jednak pierwsze wyścigi startują w środę 5 lipca. Wtedy też rozpocznie się rywalizacja w Mistrzostwach Europy Juniorów w klasach 420 i 470. Klasa 470 jest łódką olimpijską, a podczas Igrzysk Olimpijskich w Tokio Agnieszka Skrzypulec i Jolanta Ogar-Hill zdobyły w niej srebrny medal. Klasa 420 jest zaś dla młodych żeglarzy łódką przygotowawczą do startów w klasie 470.

Kolejną imprezą mistrzowską, którą Polski Związek Żeglarski zorganizuje podczas Gdynia Sailing Days są Młodzieżowe Mistrzostwa Europy w klasie ILCA 6. To również klasa znajdująca się w programie Igrzysk Olimpijskich, a polscy żeglarze i żeglarski odnoszą w niej spore sukcesy, zdobywając medale mistrzostw świata i Europy, zarówno wśród seniorów, jak i w kategoriach młodzieżowych. Klasa ILCA to obok klasy Optimist, najpopularniejsza klasa regatowa na świecie.

Najpiękniejsza łódka regatowa

W dniach 21-29 lipca w ramach Gdynia Sailing Days odbędą się też Mistrzostwa Świata w klasie Flying Dutchman, w Polsce znanej jako Latający Holender.

Na Latającym Holendrze aż 9 razy rywalizowano o medale Igrzysk Olimpijskich - od 1960 roku w Rzymie do 1992 w Barcelonie. Dla wielu żeglarzy, nawet tych niezwiązanych z tą klasą, jest to najpiękniejsza łódka regatowa w całej żeglarskiej flocie sportowej.

Nie ma w tym stwierdzeniu cienia przesady. Flying Dutchman to wspaniała, klasyczna łódka o dużej powierzchni żagli, bardzo szybka, pływająca z niezwykłą gracją. Królowa klas - tak się zwykło mówić o Latającym Holendrze. Bardzo się cieszę, że zobaczymy najlepsze załogi na świecie właśnie w Gdyni podczas najważniejszej imprezy, jaką są mistrzostwa świata. Zabiegaliśmy o nią przez kilka lat i jestem pewien, że pokażemy światu wysoki poziom organizacyjny - mówi Tomasz Kledzik, Prezydent Towarzystwa Regatowego Klasy Flying Dutchman.

Morskie Załogowe Mistrzostwa Polski

W ramach Gdynia Sailing Days o medale Morskich Załogowych Mistrzostw Polski rywalizować będą prawdziwe wilki morskie, żeglarze zaprawieni w wyścigach morskich i oceanicznych.

Z kolei młodsze pokolenie żeglarzy powalczy w Mistrzostwach Polski w żeglarskich sprintach w klasie Optimist i windsurfingowej klasie iQFoil.

Gdynia Sailing Days to także sporo propozycji dla ludzi zainteresowanych żeglarstwem amatorskim. W Zatoce Gdańskiej oraz w gdyńskiej marinie można będzie zobaczyć, jak wiele ma w tym zakresie do zaoferowania żeglarstwo. Będą łódki, którymi można pływać zarówno na morzu, jak i na śródlądziu.

Rekreacyjnie, ale też poczuć regatowe emocje. Takimi klasami są m.in. OK Dinghy, Delphia 24, RS21, czy klasa Finn, jeszcze do niedawna łódka olimpijska, na której Mateusz Kusznierewicz zdobywał historyczne złoto podczas Igrzysk Olimpijskich w Atlancie. Na pięknych jachtach klasy RS21 będzie można za to oglądać widowiskowe zmagania w ramach Polskiej Ligi Żeglarskiej.

Szereg atrakcji również dla najmłodszych

Ale nie samym sportem Gdynia będzie żyła podczas tych regat. Gdynia Sailing Days to również szereg atrakcji dla mieszkańców i turystów przygotowywanych we współpracy z partnerami i Gdyńskim Centrum Sportu.

Na plaży Gdynia Śródmieście stanie też specjalna strefa Kinder Joy of moving, w której na najmłodszych czekać będzie wiele rozrywek.

Huczne zakończenie imprezy

Jedna z największych tegorocznych atrakcji Gdynia Sailing Days przewidziana jest na sam koniec imprezy. W dniach 27-30 lipca gdyńska Marina Yacht Park wypełni się jachtami żaglowymi, luksusowymi katamaranami i łodziami motorowymi.

W tych dniach odbędzie się Polboat Yachting Festival, czyli wystawa polskiej branży jachtowej. To największa ekspozycja jachtów na wodzie w Polsce, na której pojawia się coraz więcej premier i wyjątkowych modeli jachtów.

Podczas wydarzenia będzie można również spotkać się z przedstawicielami i producentami eksponowanych jachtów oraz z ciekawymi gośćmi specjalnymi festiwalu. Jest to też szansa na zapoznanie się z najnowszymi trendami i technologiami wykorzystywanymi w branży jachtowej.

Polska to jeden z największych producentów jachtów na świecie i doskonale to będzie widoczne w Gdyni. Można będzie zobaczyć piękne jachty z największych polskich stoczni, jak Sunreef Yachts, Galeon, Northman, Parker Poland, ale też jednostki produkowane w niedużych, ale nowoczesnych manufakturach. Będzie sporo premier, ale też będą spotkania z ciekawymi gośćmi. Dodatkowo odwiedzający będą mogli w tym roku wziąć udział w bezpłatnych rejsach jachtami żaglowymi i łodziami motorowymi - w ramach akcji #ZostańWodniakiem. Wstęp na wystawę jest bezpłatny - mówi Michał Bąk, prezes Polskiej Izby Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych - Polskie Jachty.

Gdynia jednym z najważniejszych ośrodków żeglarskich

Festiwal żeglarski Gdynia Sailing Days na stałe już wpisał się w kalendarz miasta, które od początku aktywnie uczestniczy w organizacji imprezy. Będzie to już 24. edycja imprezy, która uczyniła Gdynię jednym z ważniejszych żeglarskich ośrodków.

Zapraszamy do Gdyni. To chyba jedyna okazja, by zapoznać się w jednym miejscu i w jednym czasie z tym, co żeglarstwo ma do zaoferowania, dzieciom, młodzieży, dorosłym w każdym wieku oraz całym rodzinom. Żeglarstwo to nie tylko sport, to też rekreacja, bliskość natury i przede wszystkim styl życia, który może być piękną przygodą. Przygodą na całe życie. Gdynia Sailing Days to święto nie tylko dla żeglarskiej społeczności, ale też okazja do promocji żeglarstwa wśród ludzi, szczególnie dzieci i młodzieży, które z tym sportem jeszcze nie miały kontaktu. Zapraszamy do Gdyni, impreza ma charakter otwarty - mówi Tomasz Chamera, prezes Polskiego Związku Żeglarskiego.

Organizatorem regat Gdynia Sailing Days jest Polski Związek Żeglarski przy współpracy z miastem Gdynia i Gdyńskim Centrum Sportu. Więcej szczegółów na temat imprezy znajduje się na stronach www.gdyniasailingdays.org oraz www.pya.org.pl.

Kalendarz regat

Eurocup 29er - 3-5.07

Mistrzostwa Europy jun. 420 i 470 - 3-10.07

Puchar GSD w klasach F, OKD, Delphia 24, RS 21 - 8.9.07

Młodzieżowe Mistrzostwa Europy klasy ILCA 6 - 12-19.07

Morskie Żeglarskie Mistrzostwa Polski załóg wieloosobowych - 14-16.07

Polska Ekstraklasa Żeglarska - 15-16.07

Kinder Joy of moving Puchar Trenerów klasa Optimist - 21-23.07

Mistrzostwa świata klasy Flying Dutchman - 21-29.07

Polska Liga Żeglarska I Liga - 22-23.07

Mistrzostwa Polski klasy O’pen Skiff (U13, U15, U17) - 25-27.07

Polboat Yachting Festival - 27-30.07

Puchar GSD w klasach: A-class, HC 14, HC 16 - 29-30.07

Mistrzostwa Polski w Sprincie kl. iQFOiL U19 i U17 - 29-30.07