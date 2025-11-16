Kolejne utrudnienia na drodze krajowej nr 7, czyli zakopiance, związane z pracami przy budowie węzła Myślenice, rozpoczną się w poniedziałek, 17 listopada. Ruch w tym rejonie będzie odbywał się jednym pasem w każdym kierunku. Taka organizacja potrwa do czwartkowego wieczora, 20 listopada.

Utrudnienia na zakopiance od 17 do 20 listopada 2025 / GDDKiA Kraków / Materiały prasowe

Bądź na bieżąco. Więcej najnowszych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na RMF24.pl .

Sprawdź, gdzie dokładnie wystąpią utrudnienia

Jak przekazał Kacper Michna z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, utrudnienia rozpoczną się w poniedziałek ok. 8 rano w rejonie skrzyżowania z ul. Sobieskiego w Myślenicach. Ruch będzie odbywał się tam jednym pasem w każdym kierunku - po jezdni, którą zwykle samochody jadą w kierunku Zakopanego.

W poniedziałek zaczniemy frezowanie i układanie nowej nawierzchni na ok. 600 m odcinku zakopianki w Myślenicach, na jezdni w kierunku Krakowa – zapowiedział przedstawiciel GDDKiA. Według niego taka organizacja ruchu potrwa do czwartku, do godz. 20.

Prace prowadzone będą również 24-27 listopada

Podobne utrudnienia wystąpią w kolejnym tygodniu (24-27 listopada), kiedy drogowcy będą ściągać starą i układać nową nawierzchnię na jezdni prowadzącej w kierunku Zakopanego. Wówczas ruch zostanie poprowadzony drugą jezdnią, po jednym pasie w każdym kierunku.

Budowa węzła drogowego w Myślenicach rozpoczęła się wczesną wiosną 2024 roku i potrwa do końca 2025 roku. Inwestycję o wartości prawie 56 mln zł realizuje firma Banimex. Dzięki budowie węzła będzie można zlikwidować sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu zakopianki i ul. Sobieskiego.

W ramach inwestycji powstaną dodatkowe pasy pozwalające na wjazd na węzeł i na zakopiankę. Na ul. Sobieskiego powstanie rondo, z którego będzie można wjechać na drogę krajową nr 7. Ważnym dla pieszych punktem tej inwestycji będzie budowa nowej kładki w rejonie dawnego Cmentarza Żydowskiego. Dzięki temu drogowcy będą mogli zlikwidować dotychczasowe przejście w tym rejonie. Zadanie jest finansowane ze środków budżetowych będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

