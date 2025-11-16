W niedzielę nad ranem zamknięto hotel w Stambule w Turcji. Przebywający w nim niemieccy turyści - matka z dziećmi - zmarli w ostatnich dniach wskutek domniemanego zatrucia pokarmowego. Także inne osoby narzekały na problemy zdrowotne.

Trzy osoby zmarły w hotelu w Stambule / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Hotel w dzielnicy Fatih w Stambule, w którym przebywali niemieccy turyści zmarli wskutek domniemanego zatrucia pokarmowego, został ewakuowany i zamknięty.

Dwoje innych gości hotelowych trafiło w sobotę do szpitala z objawami zatrucia - mdłościami i wymiotami. Kolejny turysta został hospitalizowany z powodu niskiego tętna.

Niemiecka rodzina pochodzenia tureckiego - rodzice z dwójką dzieci - trafiła do szpitala z objawami zatrucia. Mimo udzielonej pomocy, dzieci i matka zmarli, ojciec przebywa na oddziale intensywnej terapii.

Chcesz być na bieżąco? Odwiedź stronę główną RMF24.pl .

Goście hotelu w dzielnicy Fatih w Stambule zostali w sobotę wieczorem przeniesieni do innych ośrodków, a budynek został w niedzielę nad ranem zamknięty przez przedstawicieli władz dzielnicy - przekazała w niedzielę turecka agencja Anadolu.

Zdezynfekowany pokój na parterze

Dwoje innych gości hotelu trafiło w sobotę do szpitala, skarżąc się na mdłości i wymioty. Kolejny turysta przebywający w tym samym budynku został przyjęty do szpitala z powodu niskiego tętna. Abdullah Emre Guner ze służb zdrowia w Stambule napisał na X, że stan zdrowia turystów jest dobry.

Przed ewakuacją hotel został poddany inspekcji. Śledczy pobrali próbki wody pitnej. Według Anadolu, pokój na parterze został wcześniej zdezynfekowany środkami chemicznymi - prawdopodobnie pestycydami stosowanymi powszechnie do zwalczania szkodników. W związku z tym w sobotę zatrzymano dwie osoby przeprowadzające dezynfekcję oraz pracownika hotelu.

Tragedia niemieckiej rodziny

Kilka dni temu pochodzący z Turcji niemieccy turyści - rodzina z dwójką dzieci - zgłosili się do szpitala z wymiotami i mdłościami. Mimo otrzymanej wstępnej pomocy medycznej, dzieci i ich matka zmarli. Ojciec przebywa obecnie na oddziale intensywnej terapii. Śledztwo i badania w sprawie ustalenia przyczyn zgonów trwają.

Władze zamknęły już restaurację, w której jadła rodzina, a służby miejskie przeprowadziły kontrole lokalnych stoisk z jedzeniem. W piątek aresztowano też czterech podejrzanych, są oskarżeni o zabójstwo - poinformowała agencja Anadolu. Wszyscy byli wcześniej karani za inne przestępstwa.

Dzienniki "Cumhuriyet" i "Daily Sabah" poinformowały również o zatrzymaniu piekarza, który pracuje w pobliżu hotelu w dzielnicy Fatih.