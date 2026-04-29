W środę w Sosnowcu odbędą się państwowe uroczystości pogrzebowe tragicznie zmarłego posła Lewicy, Łukasza Litewki. W ceremonii wezmą udział prezydent Karol Nawrocki z małżonką oraz premier Donald Tusk. W związku z wydarzeniem w mieście trzeba spodziewać się utrudnień w ruchu.

Ostatnie pożegnanie

Uroczystości pogrzebowe posła Łukasza Litewki rozpoczną się dzisiaj o godzinie 13:30 w kościele parafii św. Joachima w Sosnowcu. Mszy świętej będzie przewodniczył biskup sosnowiecki Artur Ważny.

Następnie kondukt żałobny przejdzie na Cmentarz Parafialny przy ul. Zuzanny.

W pogrzebie wezmą udział prezydent Karol Nawrocki z małżonką oraz premier Donald Tusk. Zgodnie z wolą rodziny, zarówno uroczystości w kościele, jak i na cmentarzu odbędą się bez udziału mediów.

Rodzina zmarłego zaapelowała, by zamiast kwiatów i wiązanek wykonać „dowolny gest dobroci”, nawiązujący do działalności posła.

Utrudnienia w ruchu i komunikacji

W związku z uroczystościami pogrzebowymi od godziny 9:00 do 17:00 w środę należy spodziewać się poważnych utrudnień w ruchu w Sosnowcu.

Zamknięte mają zostać ul. Popiełuszki, ul. Dworska od wjazdu do ul. Szpitalnej, ul. Zuzanny od skrzyżowania z ul. Jędryczki do ul. Popiełuszki, wjazd z DK94 na ul. Zuzanny oraz zjazd z DK94 na ul. 3 Maja.

Zmiany obejmą również komunikację miejską. Linia autobusowa nr 188 będzie kursowała trasą objazdową w godz. 8–20, a część przystanków w rejonie ceremonii zostanie czasowo wyłączona z obsługi.

Dla osób przyjeżdżających samochodami przygotowano parkingi na terenie ArcelorMittal Park oraz przy ul. 3 Maja. Od godziny 11:30 uruchomiona zostanie bezpłatna, specjalna linia autobusowa „Kościół”.

Kancelaria Sejmu poinformowała, że transmisję mszy oraz przemówień w kościele zapewni Telewizja Polska. Relacja będzie dostępna także na kanale Sejmu w serwisie YouTube oraz na stronie internetowej Sejmu.

Tragiczna śmierć posła

Łukasz Litewka zginął w zeszły czwartek potrącony przez samochód, gdy jechał rowerem. Po wypadku zatrzymany został kierowca auta. Usłyszał zarzut spowodowania wypadku komunikacyjnego ze skutkiem śmiertelnym, za co grozi od sześciu miesięcy do ośmiu lat pozbawienia wolności.

Według prokuratury, mężczyzna nieumyślnie naruszył zasady poruszania się w ruchu drogowym i również nieumyślnie spowodował śmierć posła. Wczoraj podejrzany o spowodowanie śmiertelnego potrącenia Łukasza Litewki został zwolniony z tymczasowego aresztu.

Mężczyzna wpłacił poręczenie majątkowe, co było podstawą do zwolnienia