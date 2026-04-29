Tegoroczna majówka w Szczawnicy zapowiada się wyjątkowo atrakcyjnie dla miłośników tradycji i regionalnej kultury. W tym roku wiosenny redyk, czyli uroczyste rozpoczęcie sezonu wypasu owiec na halach, potrwa aż trzy dni i będzie miał szczególną oprawę z okazji Międzynarodowego Roku Pasterstwa i Pastwisk.

Redyk w Szczawnicy w 2025 r. / Grzegorz Momot / PAP

W Szczawnicy tegoroczna majówka upłynie pod znakiem wiosennego redyku. To tradycyjne wydarzenie, podczas którego pasterze wyprowadzają owce na górskie hale, w tym roku nabierze wyjątkowego charakteru.

Wszystko dlatego, że przypada w Międzynarodowym Roku Pasterstwa i Pastwisk. Wiosenny redyk będzie miał więc wyjątkową oprawę.

Nasz redyk wiosenny będzie miał taki charakter uroczysty, chcieliśmy to podkreślić między innymi przez organizowaną konferencję, która odbędzie się 30 kwietnia, poruszane tam będą różne tematy pasterskie - mówi burmistrz uzdrowiska Bogdan Szewczyk.

Trzy dni świętowania tradycji

Wydarzenie potrwa aż trzy dni. Rozpocznie się w sobotę tuż po południu w Jaworkach, u wylotu słynnego Wąwozu Homole.

Pierwszy dzień poświęcony będzie konferencji tematycznej, podczas której eksperci i pasjonaci będą rozmawiać o pasterstwie i tradycjach związanych z wypasem owiec.

Kolejne dni to czas świętowania i prezentowania bogatej kultury pasterskiej regionu.

Organizatorzy przewidzieli liczne atrakcje, które pozwolą zarówno mieszkańcom, jak i turystom, lepiej poznać zwyczaje i codzienność beskidzkich pasterzy.



Najważniejszym momentem majówki będzie uroczyste wyprowadzenie owiec na hale, które zaplanowano na 2 maja. To właśnie wtedy pasterze, w tradycyjnych strojach, poprowadzą stada przez malownicze tereny, dając uczestnikom niepowtarzalną okazję do zobaczenia tego wyjątkowego widowiska.



Organizatorzy zachęcają do udziału w wydarzeniu wszystkich, którzy chcą poczuć klimat góralskiej tradycji i wziąć udział w niecodziennym święcie.



Wydarzenie dla każdego

Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie jest otwarte dla każdego - zarówno dla rodzin z dziećmi, jak i dla miłośników kultury, przyrody czy regionalnej kuchni.

W poprzednich latach wielu gości przyjeżdżało tylko na jeden dzień, jednak wyjątkowa atmosfera sprawiała, że zostawali na dłużej, ciesząc się gościnnością i bogactwem atrakcji.Warto już dziś zaplanować wizytę w Szczawnicy-Jaworkach na przełomie kwietnia i maja, by na własne oczy zobaczyć, jak żywa jest tradycja pasterska w sercu Pienin.