Po zimowej przerwie technicznej mieszkańcy Krakowa i Skawiny mogą ponownie korzystać z bezpłatnej wypożyczalni rowerów Park-e-Bike. System ruszył 2 marca i oferuje szybki oraz wygodny sposób przemieszczania się po mieście. W tym sezonie użytkownicy mają do dyspozycji 143 rowery na siedmiu stacjach przy parkingach Park&Ride.
Park-e-Bike to rozwiązanie skierowane do wszystkich dorosłych osób posiadających numer PESEL i dokument tożsamości. Usługa jest dostępna zarówno dla mieszkańców, jak i odwiedzających miasto.
Szczególnie docenią ją kierowcy, którzy zostawiają swoje auta na parkingach P+R i chcą sprawnie dotrzeć do centrum.
W tym roku system rozpoczyna działalność z siedmioma stacjami zlokalizowanymi przy parkingach:
- P+R Czerwone Maki
- P+R Górka Narodowa
- P+R Krowodrza Górka
- P+R Kurdwanów
- P+R Mały Płaszów
- P+R Nowy Bieżanów
- P+R Pachońskiego
Dodatkowo dostępna jest stacja pomocnicza przy serwisie rowerowym Zarządu Transportu Publicznego na ul. Przewóz 21, czynna w dni robocze w godzinach 7:00–17:00.
Najważniejsza zmiana czeka użytkowników w połowie roku. Wtedy system wzbogaci się o nową stację przy przystanku SKA Kraków Grzegórzki.
"Zostanie ona uruchomiona w ramach projektu metaCCAZE i powstającego tam hubu multimodalnego" - zapowiadają organizatorzy.
Aby skorzystać z roweru Park-e-Bike, należy pobrać na swój telefon aplikację Freebike 3.0, założyć konto i przejść proces weryfikacji. Formularze rejestracyjne dostępne są w punktach Zarządu Transportu Publicznego oraz na stronie internetowej jednostki - ztp.krakow.pl
Rowery można wypożyczać i zwracać na stacjach Park-e-Bike codziennie w godzinach 5:00–22:00. Ostatnie wypożyczenie możliwe jest do godziny 20:00, a zwrot roweru musi nastąpić tego samego dnia do 22:00.
Z bezpłatnych rowerów mogą korzystać osoby pełnoletnie, które posiadają numer PESEL oraz ważny dokument tożsamości. System obejmuje teren Krakowa i Skawiny.
Park-e-Bike to nie tylko ekologiczne rozwiązanie, ale także sposób na uniknięcie korków i szybkie dotarcie do celu. Warto sprawdzić, jak łatwo można przesiąść się na dwa kółka i korzystać z miejskiej infrastruktury rowerowej.