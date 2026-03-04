Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski zlecił pilną kontrolę placu budowy linii tramwajowej KST IV do Mistrzejowic oraz obowiązującej tam tymczasowej organizacji ruchu. To reakcja na tragiczny wypadek, do którego doszło we wtorek. Samochód ciężarowy śmiertelnie potrącił rowerzystkę.

Zdjęcie poglądowe / Shutterstock

Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl .

Do tragicznego wypadku doszło we wtorek przed godz. 13 na skrzyżowaniu ulic Lublańskiej i Promienistych w Krakowie. Samochód ciężarowy potrącił 50-letnią rowerzystkę. Kobieta zginęła.

To jedno z najbardziej ruchliwych miejsc w północnej części miasta.

Inspektorzy Zarządu Dróg Miasta Krakowa zaraz po uzyskaniu informacji o wypadku zwrócili się do wykonawcy inwestycji o pilną weryfikację okoliczności wypadku oraz ewentualnego związku zdarzenia z prowadzonymi pracami.

Według dotychczasowych informacji, do wypadku doszło w ramach ogólnego ruchu drogowego, a nie w bezpośrednim związku z realizowanymi robotami budowlanymi. Pojazd, który uczestniczył w wypadku, nie należał do wykonawcy inwestycji.



Mimo to prezydent Krakowa nakazał skontrolowanie zabezpieczeń na placu budowy wynikających z tymczasowej organizacji ruchu.

"Jeśli będzie taka potrzeba, zostaną wprowadzone dodatkowe rozwiązania, minimalizujące ryzyko wystąpienia tego rodzaju tragicznych zdarzeń" – poinformowano.



Dochodzenie w sprawie wypadku prowadzi policja.