W Kadłubie odbyła się wizja lokalna po brutalnym zabójstwie dwóch osób. 17-letni Łukasz G., podejrzany o zamordowanie prababci i ojczyma, wrócił na miejsce zbrodni i szczegółowo odtworzył przebieg tragicznych wydarzeń z nocy z 25 na 26 lutego. Prokurator zwrócił uwagę na jego zachowanie podczas przesłuchania.

Wizja lokalna w Kadłubie, fot. Policja Opole

Kadłub. Wizja lokalna po zabójstwie prababci i ojczyma

Śledczy przeprowadzili wizję lokalną w domu w Kadłubie, gdzie doszło do wstrząsającej zbrodni . 17-letni Łukasz G., który jest podejrzany o podwójne zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem, wskazał miejsca, w których miały rozegrać się poszczególne etapy tragedii.

Jak przekazała prokuratura, nastolatek szczegółowo opisał, co wydarzyło się w domu feralnej nocy.

Podczas wizji lokalnej podejrzany ze szczegółami opisał popełnione zbrodnie i wskazał na kolejność poszczególnych czynów - powiedział prokurator Stanisław Bar, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Opolu.

Śledczy ustalali m.in. przebieg zdarzeń w poszczególnych pomieszczeniach oraz sposób działania sprawcy.

Wskazał na narzędzia używane do uśmiercenia poszczególnych ofiar oraz w którym momencie popełnionych zbrodni doszło do rejestracji audio i wideo, a następnie zamieszczenia tego materiału w przestrzeni internetowej - dodał prokurator.

Wizja lokalna nie przyniosła jednak przełomu w sprawie motywu zbrodni.

Czynność nie dostarczyła dodatkowych, nowych informacji wskazujących na motywację podejrzanego - zaznaczył rzecznik prokuratury.

Makabryczna zbrodnia we wsi Kadłub

Do tragedii doszło w nocy z 25 na 26 lutego w domu w Kadłubie. Z ustaleń śledczych wynika, że 17-latek miał zabić swoich bliskich - 87-letnią prababcię oraz 38-letniego ojczyma.

Według informacji z postępowania sprawca użył m.in. siekiery i młotka; całą zbrodnię miał nagrać, a wideo opublikować w internecie. Na jednym z nagrań widać, jak sprawca z siekierą podchodzi do śpiącej kobiety i po zadaniu ciosów patrzy z uśmiechem w kamerę.

Zbrodnia w Kadłubie. Co grozi 17-latkowi?

Łukasz G. został zatrzymany kilka godzin po zdarzeniu - 26 lutego około godziny 13. Policjanci znaleźli go w zaroślach na terenie powiatu krapkowickiego. Nastolatek przyznał się do zabójstwa dwóch członków rodziny i złożył obszerne wyjaśnienia.

Podejrzany wskazał, że w jego życiu zaszły zdarzenia, które - jak twierdzi - miały go popchnąć do tych zachowań. Potwierdził również, że jest autorem nagrań i sam zamieścił je w internecie - przekazał wcześniej prokurator Stanisław Bar.

Śledczy zwracają uwagę, że podczas przesłuchania 17-latek był spokojny i logicznie odpowiadał na pytania.

Był opanowany, logiczny, uporządkowany. Był zorientowany w charakterze wykonywanych czynności - mówił rzecznik opolskiej prokuratury.

Mimo młodego wieku podejrzany będzie odpowiadał jak osoba dorosła. Usłyszał zarzut podwójnego zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem . Grozi mu kara od 15 do 30 lat więzienia.

Na razie nastolatek przebywa w areszcie. Kluczowa dla dalszego postępowania będzie opinia biegłych psychiatrów, którzy ocenią jego poczytalność w chwili popełnienia zbrodni.