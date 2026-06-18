Radomski Szpital Specjalistyczny przy ul. Tochtermana wprowadził nowatorskie rozwiązanie – od czwartku na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym działa całodobowy posterunek straży miejskiej. To odpowiedź na rosnącą liczbę incydentów z udziałem agresywnych pacjentów i akty wandalizmu.

/ Marta Michalska-Wilk - zastępca prezydenta Radomia / Facebook

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W Radomskim Szpitalu Specjalistycznym przy ul. Tochtermana rozpoczął działalność stały posterunek straży miejskiej. Funkcjonariusze będą pełnić służbę przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, aby poprawić bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu medycznego.

Decyzja ta została podjęta w odpowiedzi na coraz częstsze przypadki agresji wobec pracowników służby zdrowia oraz akty wandalizmu.

Podczas otwarcia posterunku zastępczyni prezydenta Radomia Marta Michalska-Wilk podkreśliła, że bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego to priorytet dla władz

Decyzję o utworzeniu tej stałej dyżurki podjęliśmy, by zwiększyć poziom bezpieczeństwa w miejscu, które każdego dnia niesie pomoc mieszkańcom Radomia i regionu - zaznaczyła Michalska-Wilk.

Jak wyjaśniła, coraz częściej dochodzi do przypadków agresji wobec ratowników, pielęgniarek czy lekarzy, a także do aktów wandalizmu i niszczenia sprzętu medycznego.

Dyrektorka szpitala Barbara Łopyta poinformowała, że tylko w ostatnich tygodniach na oddziale doszło do uszkodzenia drzwi wejściowych oraz sprzętu medycznego.

Wierzę, że stała obecność straży miejskiej będzie skutecznym wsparciem dla naszego personelu i pozwoli zwiększyć bezpieczeństwo wszystkich osób przebywających na SOR-ze - powiedziała Łopyta.

Zadowolenia z tej zmiany nie kryje także personel medyczny. Czekaliśmy na tę chwilę i bardzo się z tego powodu cieszymy. Obecność strażników miejskich zwiększa nasze poczucie bezpieczeństwa. Sądzę, że bezpieczniej będą się także czuli nasi pacjenci i osoby, które towarzyszą im na SOR-ze - podkreśliła pielęgniarka oddziałowa SOR-u Urszula Wierzbicka.

Przyznała, że coraz częściej dochodzi do sytuacji, w których osoby nietrzeźwe lub pod wpływem środków odurzających demolują przestrzeń oddziału, a nawet atakują pracowników.

Statystyki mówią same za siebie

Komendant Straży Miejskiej w Radomiu Edmund Nowocień poinformował, że do zabezpieczenia SOR-u oddelegowano czterech strażników, którzy będą pełnić służbę przez całą dobę.

Oddział ratunkowy przy ul. Tochtermana jest jednym z najbardziej obciążonych w regionie. W 2025 roku przyjął aż 36 311 pacjentów. Statystyki pokazują, że duża część interwencji dotyczy osób pod wpływem alkoholu - w ubiegłym roku takich przypadków było 1990, a rekordowe stężenie alkoholu wyniosło aż 6,19 promila.



Pierwszy taki posterunek w Polsce

Jak poinformowała rzeczniczka szpitala Wiktoria Kościelniak, to pierwsze w Polsce rozwiązanie polegające na utworzeniu stałego posterunku straży miejskiej bezpośrednio przy oddziale ratunkowym.

Władze miasta i szpitala liczą, że obecność funkcjonariuszy pozwoli skutecznie ograniczyć liczbę niebezpiecznych incydentów i poprawi komfort pracy personelu oraz bezpieczeństwo wszystkich pacjentów.