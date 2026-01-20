Darmowa komunikacja miejska ze względu na smog obowiązuje we wtorek w Krakowie. Magistrat poinformował, że jakość potwietrza jest "bardzo zła" i właśnie ze względu na przekroczenie średniej PM10 powyżej 150 µg/m3 na wszystkich stacjach pomiarowych w stolicy Małopolski, za darmo można dziś jeździć autobusami i tramwajami do północy. Normy smogu przekroczone są jednak również w innych miastach Polski.

W Krakowie ogłoszono smogowy alert z powodu wysokiego stężenia pyłów PM10, przekraczającego 150 µg/m3.

Darmowa komunikacja miejska została wprowadzona, aby ograniczyć emisję zanieczyszczeń i poprawić jakość powietrza.

Pyły PM10 zawierają silnie rakotwórcze metale ciężkie takie jak benzopireny, które szkodzą układowi oddechowemu i mogą prowadzić do poważnych chorób, w tym astmy i zawałów serca.

Dzieci, seniorzy i osoby chore powinny unikać przebywania na zewnątrz i ograniczyć aktywność fizyczną.

Smogowy alert w Krakowie - darmowa komunikacja miejska

W mroźnym Krakowie, w którym nad ranem było ok. -15 st. C, z powodu wysokiego stężenia pyłów PM10 wprowadzono dzisiaj darmową komunikację miejską. Jak podaje Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW, we wtorek, 20 stycznia, średnia ze wszystkich stacji pomiarowych na terenie Krakowa o godz. 3:00 przekroczyła poziom 150 µg/m3.

Dlaczego PM10 jest tak groźny dla naszego zdrowia?

PM10 jest niezwykle szkodliwy, ponieważ zawiera silnie rakotwórcze metale ciężkie, takie jak benzopireny, furany czy dioksyny.

Pył PM10 jest goroźny dla naszego układu oddechowego. Powoduje ataki kaszlu, świszczący oddech, nasila ataki astmy, może powodować nawet ostre, gwałtowne zapalenie oskrzeli.

"W sposób pośredni PM10 wpływa również negatywnie na resztę organizmu, między innymi zwiększając ryzyko zawału serca oraz wystąpienia udaru mózgu. Benzopiren jest również silnie rakotwórczy. Jak zatem widać, aerozole atmosferyczne tego typu są bardzo szkodliwe dla człowieka" - podaje Airly.

Normy smogu przekroczone są jednak również w innych miastach Polski.

Przekroczone normy szkodliwych pyłów - te osoby powinny zachować szczególną ostrożność

Jak podał krakowski magistrat, dzieci i młodzież poniżej 25. roku życia, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, chorzy na astmę, choroby alergiczne skóry i oczu, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, osoby zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń oraz osoby palące papierosy, powinny dzisiaj: