W poniedziałek, 9 marca 2026 roku, w Warszawie doszło do wyjątkowego spotkania. Prof. Victor Ambros, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny z 2024 roku, spotkał się z premierem Donaldem Tuskiem. Naukowiec, który jest amerykańskim biologiem molekularnym polskiego pochodzenia, oficjalnie zadeklarował chęć uzyskania polskiego obywatelstwa. Jak podkreślił, jego celem jest nie tylko symboliczne uhonorowanie rodzinnych korzeni, ale także realny wkład w rozwój polskiej nauki i wzmocnienie pozycji Polski na arenie międzynarodowej.

Dla mnie byłby to sposób na uhonorowanie mojego ojca, mojej ciotki, ich rodziców, a także wszystkich tych ludzi, którzy walczyli i przetrwali, żebym mógł dziś istnieć. W ten sposób chciałbym oddać im hołd - powiedział prof. Ambros.

Polskie korzenie i rodzinne historie

Prof. Ambros nie ukrywa, że decyzja o staraniu się o polskie obywatelstwo ma dla niego wymiar osobisty i sentymentalny. Jego ojciec był Polakiem, który w czasie II wojny światowej został wywieziony na roboty przymusowe do III Rzeszy. Po wojnie osiedlił się w Stanach Zjednoczonych, gdzie założył rodzinę. Jak wspomina noblista, w latach 50. XX wieku wielu imigrantów nie przekazywało swoim dzieciom ojczystego języka, zwłaszcza gdy żyli w izolacji od rodaków. Tak było również w przypadku rodziny Ambrosów.

Moim jedynym łącznikiem z Polską był ojciec - to on pochodził z Polski. Trzeba jednak pamiętać o realiach tamtych czasów: byliśmy jedyną polską rodziną w okolicy, a ojciec uznał, że nie powinien mówić do nas po polsku - opowiada naukowiec. Mimo to, z czasem narodziła się w nim ogromna sympatia i podziw dla polskiego narodu, który - jak podkreśla - "potrafił przetrwać napór historii i sił, które chciały go unicestwić".

Przełomowe odkrycia

Victor Ambros urodził się 1 grudnia 1953 roku w Hanover, w stanie New Hampshire w USA. Swoją karierę naukową rozpoczynał na Harvard University, a następnie związał się z Dartmouth College. Od 2008 roku pracuje na University of Massachusetts Medical School, gdzie pełni funkcję Silverman Professor of Natural Sciences oraz współdyrektora RNA Therapeutic Institute.

W 2024 roku, wspólnie z Garym Ruvkunem, otrzymał Nagrodę Nobla za odkrycia dotyczące mikroRNA - mechanizmów regulujących aktywność genów. To przełomowe badania, które stały się fundamentem współczesnej biologii molekularnej i otworzyły nowe możliwości w diagnostyce oraz leczeniu wielu chorób, w tym rzadkich i trudnych do rozpoznania.