Noc z 19 na 20 stycznia była dla mieszkańców niemal całej Polski niezwykłą okazją do obserwowania zorzy polarnej. W większości kraju niebo było tej nocy bezchmurne, dlatego niektórym naszym Słuchaczom i Czytelnikom udało się uwiecznić ją na zdjęciach, które nadesłali do naszej redakcji.
W nocy z poniedziałku na wtorek w Polsce można było oglądać zorzę polarną i to gołym okiem. Zorza to zjawisko pojawiające się podczas silnych burz geomagnetycznych wywołanych przez aktywność Słońca, takich jak rozbłyski czy koronalne wyrzuty masy. Rozróżnia się typy systematyczne zórz polarnych: promienie łuki, pasma, kurtyny, promienie, korony i inne barwy niebieskiej, zielonej, żółtej i czerwonej, a bardzo często białe. Od czego zależy, jakie barwy widzimy na niebie? Otóż kolor zjawiska jest skutkiem różnej intensywności linii emisyjnych.
Naszym Słuchaczom i Czytelnikom udało się uwiecznić to zjawisko świetlne na zdjęciach, które nadesłali do naszej redakcji.