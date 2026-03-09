Ukraińskie wojska po raz pierwszy od 2024 roku odzyskały w ciągu miesiąca więcej terytoriów, niż zdobyła w tym czasie armia Rosji - ogłosił w poniedziałek generał Ołeksandr Syrski, naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy. Według jego relacji, Ukraińcy kontynuują kontrnatarcie na odcinku ołeksandriwskim.

Żołnierze z 208. Chersońskiej Brygady Rakietowej Obrony Przeciwlotniczej Ukrainy z dronami przechwytującymi. / Lyashonok Nina/Ukrinform/ABACA/Abaca/East News / East News

Generał Syrski podkreśla, że Ukraina przejęła kontrolę nad ponad 400 km kw. terytorium.

Ukraińskie ataki sięgają również głęboko na terytorium Rosji.

W wyniku tych ataków przerób ropy naftowej w Rosji zmniejszył się o jedną czwartą.

Więcej aktualnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

"Siły obrony Ukrainy starają się przechwycić inicjatywę operacyjną i zmusić wroga do gry według naszych zasad" - napisał gen. Ołeksandr Syrski na Telegramie.

"Po raz pierwszy od 2024 roku, kiedy prowadziliśmy kurską operację ofensywną, nasze wojska w ciągu miesiąca odzyskały kontrolę nad większą powierzchnią ukraińskiej ziemi, niż w tym samym czasie zdołał zająć wróg" - podkreślił naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy.

Rosja ma trzykrotną przewagę liczebną

Według relacji Syrskiego Siły Zbrojne Ukrainy kontynuują kontrnatarcie na odcinku ołeksandriwskim, który leży na styku obwodów: donieckiego, zaporoskiego i dniepropietrowskiego.

"Tutaj zgrupowanie wojsk desantowo-szturmowych w ciągu miesiąca odzyskało kontrolę nad 285,6 km kwadratowych. Łącznie od początku operacji odzyskano kontrolę nad ponad 400 km kw. terytorium" - poinformował.

Dowódca przyznał, że przeciwnik ma trzykrotną przewagę liczebną, "jednak w związku z naszymi aktywnymi działaniami jest zmuszony przesuwać terminy planowanych operacji, łatać luki w swojej obronie oraz przerzucać wojska z innych kierunków".

Ukraina uderzyła w 85 miejsc w głębi Rosji

Generał przypomniał, że Ukraina atakuje cele w głębi Rosji i tylko w lutym uderzyła w 85 miejsc. W wyniku tych ataków przerób ropy naftowej w Rosji zmniejszył się o 24,8 proc. - napisał.

Syrski wspomniał też o ataku rakietowym na zakłady zbrojeniowe w Wotkińsku w Udmurtii, które produkują m.in. rakiety Iskander-M i Oresznik. Zaznaczył, że zmniejszenie o 18 proc. liczby zastosowań przez Rosjan dronów FPV w lutym jest prawdopodobnie efektem ukraińskich uderzeń w arsenały wroga.

"Wojska rakietowe (Ukrainy) w lutym przeprowadziły 228 uderzeń, a lotnictwo Sił Powietrznych - 104. Ponadto nasze bezzałogowe statki powietrzne wykonały 293,8 tys. bojowych zadań specjalnych" - podkreślił Syrski.