Czy Przemysław Czarnek zatrzyma odpływ wyborców PiS do Konfederacji? Czy deklaracje PiS o braku koalicji z Grzegorzem Braunem są wiarygodne? Jak rząd powinien reagować na rosnące ceny paliw? O to m.in. zapyta Piotr Salak europosła Bartosza Arłukowicza z Koalicji Obywatelskiej w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24.

Bartosz Arłukowicz / RMF FM

Czego można oczekiwać po spotkaniu u prezydenta ws. programu "SAFE 0 proc."? Czy propozycja Karola Nawrockiego to preludium do weta mechanizmu SAFE w propozycji europejskiej? Czy naruszanie rezerw NBP to rzeczywiście dobry pomysł?

Z Bartoszem Arłukowiczem porozmawiamy też o reformie w ochronie zdrowia i wyborach wewnętrznych w Koalicji Obywatelskiej.

