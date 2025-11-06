Od 8 listopada kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej w Krakowie czekają poważne utrudnienia. Rozpoczyna się kolejny etap budowy linii tramwajowej do Mistrzejowic. Zamknięty zostanie fragment ul. Dobrego Pasterza między rondem Barei a skrzyżowaniem przy centrum handlowym Serenada. Zmiany potrwają około miesiąca.

/ Jan Graczyński/krakow.pl /

Od wczesnych godzin porannych 8 listopada (sobota) zamknięty zostanie odcinek ul. Dobrego Pasterza pomiędzy rondem Barei a skrzyżowaniem przy centrum handlowym Serenada.

Utrudnienia są związane z budową nowego torowiska tramwajowego, które będzie przecinać tę ulicę. Prace obejmą także remont nawierzchni jezdni oraz chodników.





Dojazd do posesji i ruch pieszy

Mieszkańcy okolicznych osiedli nie muszą obawiać się całkowitej blokady. Ruch lokalny zostanie utrzymany, a dojazd do posesji będzie możliwy drogami osiedlowymi.

Dla budynków i lokali usługowych, do których nie ma innego dojazdu, przewidziano przejazd ciągiem pieszo-jezdnym po północnej stronie ulicy. Piesi będą mogli korzystać z chodnika po stronie południowej, pomiędzy budynkami a torowiskiem.





Zmiany w komunikacji miejskiej



W związku z zamknięciem ulicy komunikacja miejska zostanie przekierowana na inne trasy.

Autobusy pojadą aleją Tadeusza Bora-Komorowskiego oraz ulicami Lublańską i Strzelców.

Zmiany dotyczą linii nr 129, 132, 138, 139, 152, 182, 184, 189, 442, 482, 601, 611 i 782. Szczegółowe informacje o rozkładach jazdy dostępne są na stronie internetowej Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie.





Jak informują wykonawcy, zamknięcie ulicy jest konieczne ze względu na budowę torowiska oraz prace przy nawierzchni jezdni i chodnikach.

Wszelkie pytania i uwagi dotyczące organizacji ruchu oraz przebiegu prac można kierować do Biura Budowy Linii Tramwajowej do Mistrzejowic pod numerem telefonu 722 22 00 88 (poniedziałek: 10.00-18.00, wtorek-piątek: 9.00-17.00) lub mailowo: info@tramwajdomistrzejowic.pl.