Jest nowy termin wznowienia prac przy tunelu średnicowym w Łodzi. "Aktualnym dla rozruchu tarczy drążącej terminem jest 16 stycznia 2026 r. Zostało nam 980 metrów. Jesteśmy polską firmą, polskimi inżynierami i chcemy ten tunel dokończyć - powiedział w środę w Sejmie Mariusz Serżysko, prezes Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów z Mińska Mazowieckiego.

Tarcza Faustyna / Marian Zubrzycki / PAP

Prace nad tunelem wstrzymane po katastrofie budowlanej

Budowa tunelu średnicowego w Łodzi, jednej z najważniejszych inwestycji infrastrukturalnych w Polsce została wstrzymana.

Powodem zatrzymania prac była katastrofa budowlana, do której doszło we wrześniu 2024 roku - nad tarczą drążącą zawaliła się część kamienicy. Od tego czasu nie ustalono jeszcze nowego harmonogramu prac, a pierwotny termin zakończenia inwestycji już dawno przestał być aktualny.

Nowa data rozruchu tarczy

W środę w Sejmie odbyło się posiedzenie Komisji Infrastruktury, podczas którego przedstawiono aktualną sytuację na budowie tunelu. Mariusz Serżysko, prezes Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów z Mińska Mazowieckiego, odpowiedzialnego za realizację inwestycji, poinformował o nowym planowanym terminie wznowienia drążenia tunelu.

Obecnie aktualny termin, kiedy maszyna drążąca ruszy z miejsca to 16 stycznia przyszłego roku - zadeklarował Serżysko. Dodał, że do zakończenia prac pozostało jeszcze 980 metrów z 7,5-kilometrowego tunelu. Jesteśmy polską firmą, polskimi inżynierami i chcemy ten tunel dokończyć - podkreślił.

Serżysko zaznaczył, że firma zainwestowała już 600 milionów złotych z własnych środków, podpisała 51 aneksów do umowy i przeszła pod 21 z 35 budynków znajdujących się na trasie tunelu.

Sprowadziliśmy z Anglii wybitnego specjalistę od budowy tuneli. Chcemy tę prace dokończyć. Ale jeśli tarcza nadal będzie stała bezczynnie, ten personel rozjedzie się po świecie - ostrzegł prezes PBDiM.



Ministerstwo zapewnia o finansowaniu

Wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak zapewnił, że budowa tunelu nie zostanie wstrzymana, a resort dysponuje rezerwą finansową na dokończenie inwestycji.

Łódź to półmilionowe miasto, które jako jedyne w Polsce nie miało przelotowej kolei. Dla Ministerstwa Infrastruktury absolutnym priorytetem jest zapewnienie finansowania dla budowy tunelu - powiedział Malepszak podczas posiedzenia komisji.



Tunel średnicowy ma połączyć Dworzec Fabryczny w Łodzi ze stacjami Łódź Kaliska (kierunek Sieradz, Kalisz) i Żabieniec (kierunek Kutno, Łowicz), co pozwoli skrócić czas przejazdu pociągów na trasie Warszawa - Poznań i Wrocław.

Tunel podzielony jest na dwie części: dwutorowy odcinek od Łodzi Fabrycznej do Kozin drąży większa tarcza "Katarzyna", natomiast cztery jednotorowe tunele na zachód od przystanku Koziny wykopała już mniejsza tarcza "Faustyna".



Według formalnie obowiązującego harmonogramu budowa powinna zakończyć się w czerwcu 2026 roku, by od grudnia tunelem mogły pojechać pociągi. Jednak ze względu na opóźnienia i konieczność usunięcia skutków katastrofy budowlanej, realny termin zakończenia inwestycji może przesunąć się nawet na koniec 2029 roku.

Ostateczny harmonogram nie został jeszcze ustalony.