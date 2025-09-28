W niedzielę Rynek Główny w Krakowie zamienił się w centrum promocji zdrowia i profilaktyki chorób układu krążenia. Z okazji Światowego Dnia Serca organizatorzy przygotowali bogaty program wydarzeń.

Światowy Dzień Serca / Józef Polewka / RMF FM

Kraków zachęca dziś do badań i profilaktyki chorób układu krążenia. Na Rynku Głównym odbywają się obchody Światowego Dnia Serca.

Celem tej imprezy jest promocja zdrowia oraz edukacja.

Bez serca żyć się nie da, dopóki serce funkcjonuje, tak długo trwa nasze życie, natomiast musimy pamiętać o tym, że będzie dłużej funkcjonowało, kiedy będziemy o nie dbać - mówi kardiolog profesor Jacek Legutko.

Edukacja, profilaktyka i zabawa - serce w centrum uwagi

Na uczestników czekają bezpłatne badania medyczne, konsultacje ze specjalistami, porady dietetyczne oraz wystąpienia ekspertów ze świata medycyny, kultury i mediów.

W programie przewidziano także edukacyjne zabawy dla dzieci, prezentacje służb ratowniczych oraz pokazy sportowo-taneczne.

Dla całych rodzin - serce w centrum Krakowa

Wydarzenie skierowane jest do wszystkich mieszkańców Krakowa i okolic - zarówno dorosłych, jak i dzieci.

Organizatorzy przygotowali liczne atrakcje edukacyjne, konkursy oraz pokazy służb ratowniczych. To jest wydarzenie, w którym każdy znajdzie coś dla siebie - od badań, przez edukację, po muzykę i zabawę - podkreślają organizatorzy.