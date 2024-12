Władze miasta przedstawiły nową propozycję uchwały o Strefie Czystego Transportu. Do 10 stycznia mieszkańcy mogą zgłaszać uwagi i rekomendacje do tego dokumentu.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Pierwotnie Strefa Czystego Transportu miała obowiązywać już od 1 lipca 2024, ale miasto nie było przygotowane na to technicznie, a wybrany wiosną prezydent Aleksander Miszalski zapowiedział przygotowanie nowego projektu, który będzie skonsultowany z mieszkańcami. Taki projekt powstał.

Co się zmieniło?

Wymogi dotyczące SCT będą obowiązywać krakowian dopiero od 1 lipca 2030 r. Dla pojazdów spoza Krakowa, które nie będą spełniać wymogów, wprowadzony będzie okres przejściowy: do 30 czerwca 2028 r. Do tego czasu wjazd takich aut będzie możliwy po dokonaniu opłaty emisyjnej.

Jakie będą wymogi dla aut?

Od 1 lipca 2025 roku do SCT w Krakowie będą mogły wjechać:

auta z silnikiem diesla wyprodukowane przynajmniej w 2014 r. albo spełniające wymagania normy emisji Euro 6. Wystarczy, że auto spełnia tylko jeden z tych wymogów;

auta z silnikiem benzynowym oraz z instalacją LPG muszą być wyprodukowane przynajmniej w 2005 r. albo spełniać wymagania normy emisji Euro 4. W tym przypadku także wystarczy, że auto będzie spełniać tylko jeden z tych wymogów.

Zaostrzenie przepisów od 1 lipca 2030

Zgodnie z uchwałą ostrzejsze przepisy zaczną obowiązywać od 1 lipca 2030 r.

Auta z silnikiem diesla będą musiały być wyprodukowane przynajmniej w 2018 r. lub spełniać wymagania normy emisji Euro 6dT.

W przypadku aut benzynowych i LPG wymagania się nie zmienią: będzie to minimum rok produkcji 2005 lub minimum norma emisji Euro 4.

Wyłączenie dla mieszkańców aż przez pięć lat

Mieszkający w Krakowie i odprowadzający tu podatki, będą objęci specjalnymi zasadami.

Nawet jeśli ich samochody nie będą spełniały wymogów technicznych dla aut, które będą obowiązywały w SCT, mieszkańcy Krakowa będą mogli nimi jeździć po mieście bez żadnych ograniczeń do 1 lipca 2030 r. Dopiero od tej daty ich auta będą musiały stosować się do wymogów strefy.

Pojazdy spoza Krakowa, niespełniające wymagań strefy wjadą za opłatą. W uchwale zaproponowano by było to: 2,50 zł za 1 godz., abonament 20 zł za dzień i 500 zł za miesiąc.

Jak duża będzie strefa?

Nowa strefa obejmie niemal całe miasto, poza terenami na wschód od drogi ekspresowej S7, czyli terenów Kombinatu i go otaczających. Nie obejmie również kluczowych łączników do obwodnicy autostradowej, takie jak ul. Zakopiańska czy al. 29 Listopada, a także ul. Wielicka, aby zapewnić dostęp do ważnych miejsc (szpitale, parkingi Park&Ride czy węzły autostradowe). Taki kompromis pozwala uniknąć utrudnień dla mieszkańców i firm, zachowując jednocześnie główny cel SCT - poprawę jakości powietrza.

Weryfikacja, czy samochód może poruszać się po SCT będzie dokonywana na podstawie danych znajdujących się w Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP), a w przypadku kierowców korzystających ze specjalnych uprawnień, tak jak np. niepełnosprawni na podstawie danych podanych przez właściciela auta do urzędu miasta.

Przypadki szczególne

Projekt uchwały uwzględnia również szczególne przypadki, takie jak:

pojazdy historyczne lub zabytkowe, które będą mogły wjechać do SCT przez maksymalnie 50 dni w roku

pojazdy specjalne (dźwigi, nietypowe maszyny, campery) - jeśli mają odpowiedni wpis w dowodzie rejestracyjnym, będą mogły wjeżdżać do SCT bez ograniczeń

wprowadzono także wyłączenia do 30 czerwca 2028 r. dla organizacji non-profit działających w Krakowie (zajmujących się np. pomocą społeczną) oraz pojazdów służbowych ważnych instytucji państwowych.

Wprowadzenie SCT ma być kolejnym krokiem do ograniczenia zanieczyszczenia powietrza poprzez zmniejszenie emisji spalin.

Chodzi o obniżenie zawartości tlenków azotu (NO2) w powietrzu. Zgodnie z licznymi badaniami, ruch samochodowy jest jednym z głównych źródeł emisji szkodliwych substancji, a na głównych ulicach auta odpowiadają za ponad 75 proc. wszystkich NO2.

Konsultacje wydłużone do 10 stycznia

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie wydłużył proces konsultacji do 10 stycznia.

Mieszkańcy mogą:

wypełnić nową ankietę elektroniczną dotyczącą projektu;

wziąć udział w otwartym spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się w czwartek, 9 stycznia 2025 r. o godz. 17.00, w połączonych salach Lea i Kupieckiej UMK, przy pl. Wszystkich Świętych 3-4;

skorzystać z dyżuru telefonicznego, który odbędzie się w czwartek, 2 stycznia, w godzinach 14.00-16.00, pod numerem telefonu: 12 616 86 35.