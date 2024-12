Do danych tych odniósł się rzecznik prasowy MSWiA Jacek Dobrzyński.

"(...) Z policyjnego doświadczenia wynika, że ludzie ci sami wcześniej raczej nie pili. Ktoś ich do tego alkoholu namawiał, ktoś polewał i co najgorsze, nikt nie protestował gdy za kierownicę wsiadali. Świętując warto to przemyśleć zanim będzie za późno" - napisał Dobrzyński na portalu X.