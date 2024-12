Temperatura w nocy wyniesie od minus 7 st. C na południu do 6 st. C nad morzem.

Prognoza pogody na piątek, 27 grudnia

W piątek (27 grudnia) na przeważającym obszarze Polski będzie pochmurno, należy spodziewać się słabych opadów deszczu lub mżawki. Na Podkarpaciu i na południu Lubelszczyzny możliwe są opady marznące powodujące gołoledź.

Ładna pogoda będzie za to w piątek na południowym zachodzie. Prognozowane jest tam małe lub umiarkowane zachmurzenie.

W piątek rano kierowcy na Podkarpaciu, w Małopolsce, na Śląsku i w Kotlinie Kłodzkiej będą musieli uważać na mgłę, ograniczającą widzialność miejscami do 100 m.

W najcieplejszym momencie dnia temperatura wyniesie od 0 st. C na Podkarpaciu do 8 st. C na Wybrzeżu i na zachodzie kraju.

