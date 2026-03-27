Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie potwierdziła przypadek gruźlicy u ucznia jednej z krakowskich szkół średnich. Chory został skierowany do specjalistycznego szpitala zajmującego się leczeniem dzieci i młodzieży zarażonych tą chorobą.

Sanepid potwierdza gruźlicę u ucznia w Krakowie (Zdjęcie ilustracyjne)

Jak poinformowała Agnieszka Kozłowska-Szota, kierownik Oddziału Nadzoru Epidemiologii, informacja o zachorowaniu wpłynęła w połowie marca z sanepidu w województwie świętokrzyskim, ponieważ uczeń nie mieszka w Krakowie, a jedynie się tu uczy.

Według krakowskiego sanepidu to jedyny przypadek gruźlicy w tej szkole. Zajęcia odbywają się normalnie. Do badań i nadzoru wytypowano 104 osoby - uczniów z klasy chorego, nauczycieli, uczestników zajęć WF i lekcji dodatkowych oraz mieszkańców bursy. Osoby te zostały poinstruowane telefonicznie o konieczności zgłoszenia się do lekarza pierwszego kontaktu, który zdecyduje o dalszych krokach diagnostycznych.

Zachorowania na gruźlicę się zdarzają

Kozłowska-Szota podkreśla, że gruźlica w Krakowie wciąż występuje. Od początku roku odnotowano 30 zgłoszeń dotyczących rozpoznania lub podejrzenia tej choroby w mieście oraz 10 w powiecie krakowskim. Dodatkowo 43 zgłoszenia dotyczyły osób spoza Krakowa.



Eksperci oceniają, że sytuacja epidemiologiczna w Polsce, jeśli chodzi o gruźlicę, jest dobra. Rośnie jednak liczba przypadków gruźlicy wielolekoopornej. Od kilku lat liczba nowych zachorowań utrzymuje się na poziomie 10-12 przypadków na 100 tys. mieszkańców rocznie. W Polsce w 2024 r. ponownie zanotowano spadek liczby przypadków, po wzroście obserwowanym w okresie po pandemii COVID-19. W tym czasie zgłoszono blisko 4 tys. zachorowań.

