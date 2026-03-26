Prokuratura Okręgowa w Krakowie prowadzi śledztwo w sprawie nieprawidłowości podczas prowadzenia badań naukowych w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Jana Pawła II. Według ustaleń śledczych, jedna z lekarek miała pobierać krew od pacjentów bez ich wiedzy i zgody, a także fałszować dokumentację medyczną.

Szpital im. Jana Pawła II w Krakowie / Łukasz Gągulski / PAP

Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl .



Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Krakowie, Oliwia Bożek-Michalec poinformowała, że postępowanie zostało wszczęte po zawiadomieniu złożonym przez dyrektora szpitala. Na razie żadnej osobie nie przedstawiono zarzutów.



Do rzekomych nieprawidłowości miało dochodzić na Oddziale Neurologicznym z Pododdziałem Udarowym i Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej. Sprawa dotyczy prowadzenia badań naukowych bez wiedzy i zgody pacjentów.

Zabezpieczone dokumenty i przesłuchania świadków

W ramach śledztwa zabezpieczono dokumentację projektu badawczego oraz dokumentację medyczną pacjentów, którzy mieli brać udział w badaniach. Przesłuchano również dyrektora szpitala oraz lekarzy zatrudnionych na oddziale neurologicznym.

Obecnie trwają przesłuchania pacjentów, którzy mogli być uczestnikami eksperymentu medycznego.

„Z treści przekazanych dokumentów wynika, że jeden z lekarzy mógł prowadzić na oddziale badania bez wiedzy i zgody pacjentów, w tym pobierać od nich krew celem dalszego wykorzystania, a ponadto fałszować dokumentację medyczną pacjentów oraz podrabiać ich podpisy” - przekazała rzeczniczka prokuratury.



Pacjenci nie byli informowani o badaniach?

Z dotychczasowych ustaleń wynika, że część pacjentów nie była informowana o celu pobierania krwi, a także nie uzyskiwano od nich zgody na udział w badaniach.

Wątpliwości budzą również niektóre wpisy w dokumentacji medycznej dotyczące wizyt pacjentów w poradni neurologicznej po hospitalizacji.

Do tej pory żadnej osobie nie postawiono zarzutów. Prokuratura analizuje kolejne dowody i przesłuchuje świadków, by wyjaśnić wszystkie okoliczności sprawy.