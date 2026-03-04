Lato 2026 zapowiada się wyjątkowo atrakcyjnie dla pasażerów krakowskiego lotniska. Ryanair ogłosił uruchomienie czterech nowych tras oraz znaczną rozbudowę swojej bazy w Krakowie. Przewoźnik planuje także zwiększenie liczby samolotów i miejsc pracy w regionie. Sprawdź, dokąd polecisz już w te wakacje.

/ Materiały prasowe

Cztery nowe kierunki z Krakowa

Podczas konferencji prasowej przedstawiciele Ryanaira ogłosili, że w sezonie letnim 2026 siatka połączeń z Krakowa wzbogaci się o cztery nowe trasy.

Pasażerowie będą mogli polecieć do Ammanu, Budapesztu, Bukaresztu oraz Sofii. Dzięki temu liczba dostępnych kierunków z Krakowa wzrośnie do 86.

Rekordowa inwestycja i rozbudowa floty

Ryanair zapowiedział również powiększenie swojej krakowskiej floty o trzy nowe samoloty Boeing 737. Po tej zmianie w bazie będzie stacjonować już 15 maszyn.

Wartość inwestycji szacowana jest na 1,5 miliarda dolarów. Przewoźnik prognozuje, że dzięki nowym trasom i zwiększonej liczbie lotów liczba pasażerów wzrośnie o 13 procent, osiągając 8 milionów rocznie.

Rozwój bazy Ryanaira w Krakowie to także korzyści dla regionu. Firma szacuje, że będzie wspierać ponad 6 tysięcy miejsc pracy w Krakowie i Małopolsce. Dodatkowo, przewoźnik uruchomił przy lotnisku zaawansowany technologicznie symulator B737 oraz centrum szkoleniowe, które już kształci pilotów, personel pokładowy i inżynierów z całego regionu.

Kraków jest dziś największą bazą Ryanaira w Europie Środkowej i kluczowym centrum inwestycyjnym naszej linii - podkreślał Michael O’Leary, prezes Ryanaira.

Z okazji nowych inwestycji Ryanair przygotował trzydniową wyprzedaż biletów z cenami zaczynającymi się od 126 zł. Promocja jest dostępna na stronie internetowej przewoźnika oraz w aplikacji mobilnej.

Władze krakowskiego lotniska z entuzjazmem przyjęły zapowiedzi Ryanaira. W ubiegłym roku z usług irlandzkiego przewoźnika skorzystało ponad 7 milionów pasażerów. Najczęściej wybierane kierunki to Włochy, Wielka Brytania, Hiszpania, Irlandia i Grecja.

Nowe trasy do Ammanu, Bukaresztu, Sofii i Budapesztu mają szansę stać się równie popularne.

Zapowiedziane nowości na lato 2026 pozwolą pasażerom odwiedzić Amman, Bukareszt i Sofię, które dotychczas dostępne były jedynie w sezonie zimowym, a także Budapeszt - stolicę Węgier słynącą z malowniczych nadbrzeży Dunaju, zabytkowych kąpielisk termalnych i imponującej architektury - powiedział Łukasz Strutyński, prezes Zarządu Lotniska Kraków-Balice.

Sezon letni na krakowskim lotnisku rozpocznie się już 29 marca.