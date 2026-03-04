Do 1 stycznia 2027 roku wszyscy właściciele domów i mieszkań w Polsce muszą wymienić wodomierze na nowe urządzenia ze zdalnym odczytem - przypomina serwis muratordom.pl. To efekt zmian w przepisach, które mają ułatwić rozliczanie zużycia wody i ciepła. Za niewywiązanie się z obowiązku grożą surowe kary finansowe - nawet do 10 tysięcy złotych.

Do 1 stycznia 2027 roku wszystkie wodomierze i ciepłomierze muszą umożliwiać zdalny odczyt danych.

Obowiązek dotyczy zarówno budynków wielorodzinnych, jak i jednorodzinnych.

Wodomierze bez funkcji zdalnego odczytu, zamontowane przed 22 maja 2021 roku, muszą zostać wymienione.

Od kilku lat w Polsce obowiązują nowe zasady dotyczące rozliczania zużycia wody i ciepła w budynkach mieszkalnych. Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo energetyczne z 2021 roku, do 1 stycznia 2027 roku wszystkie wodomierze i ciepłomierze muszą być wyposażone w funkcję zdalnego odczytu. Oznacza to, że administratorzy i dostawcy wody będą mogli sprawdzać zużycie bez konieczności wchodzenia do mieszkań i domów.

Kogo dotyczy obowiązek wymiany?

Nowe przepisy obejmują zarówno budynki wielorodzinne, jak i domy jednorodzinne. W praktyce oznacza to, że wymiana liczników dotyczy niemal wszystkich gospodarstw domowych w Polsce. Szczególnie ważne jest to dla właścicieli mieszkań i domów, w których wodomierze zostały zainstalowane przed 22 maja 2021 roku i nie mają funkcji zdalnego odczytu. Takie urządzenia muszą zostać wymienione na nowe najpóźniej do 1 stycznia 2027 roku.

Przepisy przewidują jednak pewne wyjątki. Wymiana liczników nie jest konieczna w budynkach, w których koszt takiej operacji byłby nieopłacalny lub technicznie niemożliwy do przeprowadzenia. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmuje zarządca budynku lub wspólnota mieszkaniowa, kierując się wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z 2021 roku.

Jakie urządzenia trzeba wymienić?

Obowiązek wymiany dotyczy wszystkich wodomierzy i ciepłomierzy zainstalowanych przed 22 maja 2021 roku, które nie posiadają funkcji zdalnego odczytu. Wszystkie nowe urządzenia montowane po tej dacie muszą już spełniać ten wymóg. W przypadku braku jakichkolwiek liczników w lokalu, należy je zamontować w wersji umożliwiającej zdalny odczyt, o ile jest to technicznie możliwe i opłacalne.

Warto pamiętać, że nawet nowoczesne wodomierze wymagają regularnej legalizacji. Okres ważności legalizacji wynosi zazwyczaj 5 lat. Po tym czasie urządzenie należy wymienić lub poddać ponownej legalizacji. Dotyczy to zarówno liczników głównych, jak i tzw. podliczników, np. ogrodowych.

Kto zapłaci za wymianę wodomierza?

Koszty wymiany i legalizacji wodomierzy zależą od rodzaju urządzenia i miejsca jego zamontowania:

Wodomierz główny w domu jednorodzinnym - koszt wymiany i legalizacji ponosi przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, które jest właścicielem urządzenia,

Podliczniki (np. ogrodowe) - za wymianę i legalizację odpowiada właściciel nieruchomości. Legalizacja musi być przeprowadzana co 5 lat,

Wodomierze w mieszkaniach w blokach - za wymianę i legalizację odpowiada właściciel lokalu lub zarządca budynku. Koszty te często pokrywane są z funduszu remontowego wspólnoty mieszkaniowej.

Kary

Zgodnie z nowymi przepisami, za niewywiązanie się z obowiązku wymiany lub legalizacji wodomierza grozi surowa kara finansowa. Ustawa przewiduje grzywnę w wysokości nawet do 10 tysięcy złotych. To poważny argument, by nie zwlekać z wymianą urządzenia i nie narażać się na niepotrzebne koszty.