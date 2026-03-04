"Każdy nowy przywódca Iranu będzie celem do wyeliminowania" - oświadczył minister obrony Izraela Israel Kac. Podkreślił także, że izraelskie władze będą dążyć do dalszego osłabienia reżimu w Teheranie i stworzenia warunków dla przejęcia władzy przez naród irański.
W sobotę w amerykańsko-izraelskim ataku zginął najwyższy przywódca duchowo-polityczny Iranu Ali Chamenei. Groźby pod adresem Teheranu wystosował w środę minister obrony Izraela, który opublikował w serwisie X wpis.
"Każdy przywódca wyznaczony przez irański reżim terrorystyczny do dalszej realizacji planu zniszczenia Izraela, zagrażania Stanom Zjednoczonym, wolnemu światu i krajom regionu oraz uciskania narodu irańskiego będzie jednoznacznie celem do wyeliminowania" - przekazał Israel Kac w mediach społecznościowych.