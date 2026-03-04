Zapewnił, że dla izraelskich władz "nie ma znaczenia, jak się nazywa, ani gdzie się ukrywa".

Kac podkreślił również, że Izrael będzie kontynuował działania na rzecz osłabienia irańskiego reżimu i stworzenia warunków, które "umożliwią narodowi irańskiemu przejęcie władzy".

Chamenei groził Izraelowi. "Wrzód, który będzie usunięty"

Szyickie władze Iranu zapowiadały likwidację Izraela. Chamenei twierdził m.in., że "Izrael jest wrzodem, który musi i będzie usunięty", a w innym przypadku dodał, że dojdzie do tego dzięki "osi oporu". Irański przywódca miał na myśli sieć proirańskich zbrojnych ugrupowań terrorystycznych na Bliskim Wschodzie.

Ali Chamenei, który od 1989 roku zajmował pozycję najwyższego przywódcy duchowo-politycznego Iranu, zginął 28 lutego w amerykańsko-izraelskich nalotach. Jego następcę ma wybrać Zgromadzenie Ekspertów, czyli złożony z 88 osób komitet duchownych. Teheran odpowiedział militarnie, atakując cele w Izraelu, bazy Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie a także cywilną infrastrukturę transportową i petrochemiczną w krajach Zatoki Perskiej.