Baseballista Atlanta Braves Jurickson Profar został zawieszony na 162 mecze po kolejnym naruszeniu przepisów antydopingowych - ogłosiła zawodowa liga MLB. Oznacza to, że 33-letni zawodnik opuści cały sezon i straci 15 milionów dolarów pensji.

Jurickson Profar / ERIK S. LESSER / PAP/EPA

Surowość kary wynika m.in. z faktu, że urodzony na Curacao gracz jest dopingowym recydywistą. Już w 2025 roku był zawieszony na 80 meczów i pozbawiony wynagrodzenia, co oznaczało wtedy stratę połowę z 12-milionowej gaży za sezon 2025.

Przed rokiem w jego organizmie wykryto gonadotropinę kosmówkową (hCG), która stymuluje produkcję testosteronu. Teraz stwierdzono podawany zewnętrznie testosteron.

Zawieszenie zacznie obowiązywać w piątek, a zawodnik zapowiedział odwołanie od decyzji ligi.

Przy poprzedniej dyskwalifikacji uczestnik Meczu Gwiazd 2024 zapewniał, że "nigdy świadomie nie zażyłby zakazanej substancji". Z kolei jego klub wyraził "olbrzymie rozczarowanie" pozytywnym wynikiem testu.

Profar jest siódmym zawodnikiem zawieszonym na 162 mecze za drugie naruszenie przepisów antydopingowych.