Już nie tylko lokalne gastronomiczne z metropolii czy popularnych wśród turystów będą odwiedzane przez inspektorów prestiżowego przewodnika Michelin. "Z satysfakcją rozszerzamy 'Przewodnik Michelin Polska' na obszar całego kraju" - przekazał Gwendal Poullennec, międzynarodowy dyrektor Przewodnika Michelin.

W komunikacie podkreślono, że rozszerzenie poszukiwań na cały kraj pozwoli docenić jeszcze szersze grono utalentowanych szefów kuchni. "Do dotychczasowych lokalizacji dołączą nowe regiony i miasta, takie jak Białystok, Katowice czy Łódź, a także nadmorskie kurorty i podmiejskie lokalizacje" - dodał Poullennec.

Polska gastronomia szybko się rozwija

Tajemniczy inspektorzy mają zwiedzić Polskę od Szczecina do Lublina i od Gdańska do Zakopanego.

"Już teraz mogę powiedzieć, że jesteśmy pod wrażeniem tempa i jakości rozwoju polskiej gastronomii oraz poziomu lokalnych szefów kuchni, kultywujących tradycje kulinarne oparte na lokalnych produktach. To, co dotychczas odkryli, pozwala sądzić, że nadchodząca selekcja restauracji w Polsce przyniesie wiele wyjątkowych nowości dla smakoszy i podróżnych" - zaznaczył Francuz.

Gala Michelin w Krakowie

Magdalena Krucz, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej podkreśla, że ogólnopolska selekcja Przewodnika Michelin jest owocem długofalowej strategii budowania marki kraju przez POT, jako miejsca, gdzie gastronomia odgrywa kluczową rolę.

Za tym sukcesem stoją utalentowani szefowie kuchni, lokalni producenci żywności, restauratorzy oraz całe zespoły, które z pasją tworzą doświadczenia pozostające w pamięci podróżnych - zaznaczyła Krucz. Powiedziała też, że Polskę odwiedza coraz więcej turystów, a dla części z nich kuchnia jest jednym z czynników wyboru miejsca podróży.

Obecność w Przewodniku Michelin wzmacnia międzynarodową wiarygodność naszej oferty i bezpośrednio przekłada się na rosnące zainteresowanie Polską jako kierunkiem dla wymagających gości - dodaje Krucz.

POT zapowiada, że kulminacyjnym momentem narodowej selekcji będzie pierwsza w historii polskiej gastronomii Gala Michelin, zaplanowana na 27 maja 2026 roku w Krakowie. Wtedy też szefowie kuchni i restauratorzy dowiedzą się, które restauracje otrzymają Gwiazdki Michelin, wyróżnienia Bib Gourmand (miejsca, które oferują wyśmienite jedzenie w bardzo przystępnej cenie), Zielone Gwiazdki (lokale kładące szczególny nacisk na zrównoważony rozwój, lokalne składniki i dbałość o środowisko) oraz rekomendacje przewodnika.

Kto w Polsce aktualnie na gwiazdkę Michelin?

Kraków jako miejsce gali nie jest wyborem przypadkowym. To w stolicy Małopolski znajduje się jedyna w Polsce restauracja doceniona dwiema gwiazdkami Michelin - chodzi o Bottiglierię 1881, w której za kuchnię odpowiada Przemysław Klima.

Po jednej gwiazdce mają restauracje Arco by Paco Perez z Gdańska, Giewont z Kościeliska, Muga z Poznania, hub.praga z Warszawy, NUTA z Warszawy i Rozbrat 20 - również ze stolicy.