Zmiany w rozkładzie jazdy PKP Intercity będą obowiązywały od niedzieli 8 marca do 13 czerwca 2026. Wiosenny rozkład jazdy jest pokłosiem prac modernizacyjnych prowadzonych przez zarządcę infrastruktury, czyli PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. W niedzielę wchodzi w życie także wiosenna korekta rozkładu jazdy Polregio, które zaplanowało dla podróżnych powrót popularnych sezonowych połączeń, a także dodatkowe kursy na lubianych trasach.

Od niedzieli 8 marca wchodzi w życie wiosenna korekta rozkładu jazdy na kolei.

Zmiany będą obowiązywać do 13 czerwca.

Gdzie będą występowały utrudnienia, a gdzie zyskamy nowe składy i szybciej dojedziemy np. nad morze? Szczegóły poniżej.

Koleje Mazowieckie. Szczegóły zmian w rozkładzie od 8 marca

Zmian jest sporo, ale Koleje Mazowieckie podały, że największe utrudnienia czekają pasażerów od 12 kwietnia z linii R7 w kierunku Dęblina. Najcięższym okresem dla podróżnych będzie 12 – 26 kwietnia, gdyż wtedy na odcinku Warszawa Wawer – Otwock zostanie wstrzymany ruch pociągów.

Utrudnienia w kursowaniu pociągów (w różnych terminach) będą dotyczyły linii: R1 Warszawa – Skierniewice, R2 Warszawa – Łuków, R3 Warszawa – Łowicz Główny, R31 Kutno – Sierpc, R61 Tłuszcz – Ostrołęka, R7 Warszawa – Dęblin, R81 Dęblin – Radom. Szczegóły dotyczące dat i informacji o autobusowej komunikacji zastępczej można znaleźć na stronie przewoźnika.

Zmiany w rozkładzie jazdy Kolei Małopolskich

"Skala robót realizowanych równocześnie na wielu odcinkach linii skutkuje koniecznością prowadzenia ruchu na całym odcinku Kraków Główny – Sędziszów wyłącznie po jednym torze. Oznacza to, że mijanie się pociągów będzie możliwe wyłącznie na stacjach pośrednich (Kraków Batowice, Zastów, Niedźwiedź, Słomniki, Miechów, Tunel, Kozłów). W znaczący sposób ograniczyło to zdolność przepustową linii i wymusiło odwołanie dużej liczby pociągów zarówno u przewoźników dalekobieżnych, jak i regionalnych" - poinformowano w komunikacie.

Ograniczenia w postaci dostępności wyłącznie jednej czynnej krawędzi peronowej będą dotyczyć następujących stacji:

Kraków Batowice (od 8 marca do 13 czerwca),

Niedźwiedź (os 8 marca do 19 kwietnia),

Miechów (od 8 do 22 marca),

Tunel (od 11 do 31 maja).

Będzie tam będzie wprowadzona zastępcza komunikacja autobusowa, której rozkład znajduje się już na stronie Kolei Małopolskich. To jednak nie wszystkie zmiany. W związku z wprowadzeniem letniego rozkładu lotów w Międzynarodowym Porcie Lotniczym im. Jana Pawła II Kraków – Balice, od 2 kwietnia zostaną uruchomione dodatkowe pociągi pozwalające dotrzeć oraz wrócić z lotniska Balice w nocy:

SKA1 33379 Kraków Główny odj. 0:46 – Kraków Lotnisko przyj. 1:04,

SKA1 33278 Kraków Lotnisko odj. 1:47 – Kraków Główny przyj. 2:04.

Również od 8 marca legendarny pociąg "Luxtorpeda" z Krakowa do Zakopanego zatrzyma się dodatkowo na przystanku Bańska Niżna. Dodatkowy postój pozwoli na bezpośrednie dotarcie do Term Szaflary zlokalizowanych jedynie 400 metrów od przystanku kolejowego.

Wiosenna korekta rozkładu jazdy Polregio

Najistotniejsze zmiany w rozkładzie Polregio będą w siedmiu województwach m.in. a Pomorzu Zachodnim. Podróżni będą mogli skorzystać z sezonowych pociągów z Kołobrzegu lub Świnoujścia do Poznania i Zielonej Góry, które będą kursować w dniach 1-3 maja oraz 4, 6 i 7 czerwca. Nowością będzie para pociągów w relacji Szczecin Główny–Kołobrzeg, a uzupełnieniem dla oferty na tej trasie będzie para przyspieszonych pociągów Szczecin Główny-Gryfice. Od 1 maja aż do wakacji w weekendy kursować będzie para przyspieszonych pociągów Szczecin Główny–Świnoujście: "Błękitny: oraz "Błękitny Bis", który ze Szczecina Głównego wyruszy o godz. 9:58, a w powrotnym kierunku o godz. 18:22.

Zmiany będą też w Wielkopolsce. Mieszkańcy regionu dotrą sezonowym pociągiem bezpośrednio nad Bałtyk. Pociągi "Riviera" i "Harpun" zawiozą pasażerów z Poznania do Kołobrzegu między 1 a 3 maja oraz 4, 6 i 7 czerwca. Odcinek Białogard-Kołobrzeg realizowany jest zastępczą komunikacją autobusową. Z Poznania będzie można dotrzeć także do Świnoujścia. Podróżnych zawiezie tam "Orkan", który będzie kursował w długi weekend majowy (1-3 maja) oraz 4, 6 i 7 czerwca.

Na Podlasiu od 2 maja na trasie Białystok–Suwałki rozpocznie kursowanie dodatkowa, piąta para pociągów "Necko". Połączenie będzie dostępne we wszystkie weekendy aż do 30 sierpnia, a także 1 maja i 4 czerwca (Boże Ciało). Sezonowe pary pociągów w tym regionie pojawią się również na trasie Białystok-Waliły.

Na Podkarpaciu do dyspozycji podróżnych w dni robocze zostaną oddane trzy dodatkowe pary pociągów w relacji Przeworsk–Leżajsk. Odjazdy z Przeworska będą skomunikowane z pociągami z Rzeszowa i Jarosławia. Kursy w kierunku Leżajska są zaplanowane na godz. 6:40, 12:46 i 19:28. W powrotnym kierunku pociągi odjadą o godz. 7:17, 15:05 i 20:56.

W Małopolsce od 8 marca planowane jest przywrócenie bezpośrednich połączeń Polregio na trasie Kraków Główny-Ostrowiec Świętokrzyski, a w Lubuskiem w korekcie przewidziano powrót sezonowych połączeń nad morze. Podróżni z województwa lubuskiego dojadą z Zielonej Góry do Kołobrzegu lub Świnoujścia. Pociągi będą kursować w weekendy 1-3 maja oraz 6-7 czerwca, a dodatkowo także 4 czerwca. W województwie lubelskim zostanie uruchomiony bezpośredni poranny kurs w relacji Chełm-Kraśnik. Szczegółwowy rozkład jazdy również dostępny jest na stronie przewoźnika.