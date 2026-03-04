Zmiany w rozkładzie jazdy PKP Intercity będą obowiązywały od niedzieli 8 marca do 13 czerwca 2026. Wiosenny rozkład jazdy jest pokłosiem prac modernizacyjnych prowadzonych przez zarządcę infrastruktury, czyli PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. W niedzielę wchodzi w życie także wiosenna korekta rozkładu jazdy Polregio, które zaplanowało dla podróżnych powrót popularnych sezonowych połączeń, a także dodatkowe kursy na lubianych trasach.
- Od niedzieli 8 marca wchodzi w życie wiosenna korekta rozkładu jazdy na kolei.
- Zmiany będą obowiązywać do 13 czerwca.
- Gdzie będą występowały utrudnienia, a gdzie zyskamy nowe składy i szybciej dojedziemy np. nad morze? Szczegóły poniżej.
- Bądź na bieżąco. Najnowsze informacje z Polski i ze świata znajdziesz na RMF24.pl.
Zmian jest sporo, ale Koleje Mazowieckie podały, że największe utrudnienia czekają pasażerów od 12 kwietnia z linii R7 w kierunku Dęblina. Najcięższym okresem dla podróżnych będzie 12 – 26 kwietnia, gdyż wtedy na odcinku Warszawa Wawer – Otwock zostanie wstrzymany ruch pociągów.
Utrudnienia w kursowaniu pociągów (w różnych terminach) będą dotyczyły linii: R1 Warszawa – Skierniewice, R2 Warszawa – Łuków, R3 Warszawa – Łowicz Główny, R31 Kutno – Sierpc, R61 Tłuszcz – Ostrołęka, R7 Warszawa – Dęblin, R81 Dęblin – Radom. Szczegóły dotyczące dat i informacji o autobusowej komunikacji zastępczej można znaleźć na stronie przewoźnika.
"Skala robót realizowanych równocześnie na wielu odcinkach linii skutkuje koniecznością prowadzenia ruchu na całym odcinku Kraków Główny – Sędziszów wyłącznie po jednym torze. Oznacza to, że mijanie się pociągów będzie możliwe wyłącznie na stacjach pośrednich (Kraków Batowice, Zastów, Niedźwiedź, Słomniki, Miechów, Tunel, Kozłów). W znaczący sposób ograniczyło to zdolność przepustową linii i wymusiło odwołanie dużej liczby pociągów zarówno u przewoźników dalekobieżnych, jak i regionalnych" - poinformowano w komunikacie.
Ograniczenia w postaci dostępności wyłącznie jednej czynnej krawędzi peronowej będą dotyczyć następujących stacji:
- Kraków Batowice (od 8 marca do 13 czerwca),
- Niedźwiedź (os 8 marca do 19 kwietnia),
- Miechów (od 8 do 22 marca),
- Tunel (od 11 do 31 maja).
Będzie tam będzie wprowadzona zastępcza komunikacja autobusowa, której rozkład znajduje się już na stronie Kolei Małopolskich. To jednak nie wszystkie zmiany. W związku z wprowadzeniem letniego rozkładu lotów w Międzynarodowym Porcie Lotniczym im. Jana Pawła II Kraków – Balice, od 2 kwietnia zostaną uruchomione dodatkowe pociągi pozwalające dotrzeć oraz wrócić z lotniska Balice w nocy:
- SKA1 33379 Kraków Główny odj. 0:46 – Kraków Lotnisko przyj. 1:04,
- SKA1 33278 Kraków Lotnisko odj. 1:47 – Kraków Główny przyj. 2:04.
Również od 8 marca legendarny pociąg "Luxtorpeda" z Krakowa do Zakopanego zatrzyma się dodatkowo na przystanku Bańska Niżna. Dodatkowy postój pozwoli na bezpośrednie dotarcie do Term Szaflary zlokalizowanych jedynie 400 metrów od przystanku kolejowego.
Najistotniejsze zmiany w rozkładzie Polregio będą w siedmiu województwach m.in. a Pomorzu Zachodnim. Podróżni będą mogli skorzystać z sezonowych pociągów z Kołobrzegu lub Świnoujścia do Poznania i Zielonej Góry, które będą kursować w dniach 1-3 maja oraz 4, 6 i 7 czerwca. Nowością będzie para pociągów w relacji Szczecin Główny–Kołobrzeg, a uzupełnieniem dla oferty na tej trasie będzie para przyspieszonych pociągów Szczecin Główny-Gryfice. Od 1 maja aż do wakacji w weekendy kursować będzie para przyspieszonych pociągów Szczecin Główny–Świnoujście: "Błękitny: oraz "Błękitny Bis", który ze Szczecina Głównego wyruszy o godz. 9:58, a w powrotnym kierunku o godz. 18:22.
Zmiany będą też w Wielkopolsce. Mieszkańcy regionu dotrą sezonowym pociągiem bezpośrednio nad Bałtyk. Pociągi "Riviera" i "Harpun" zawiozą pasażerów z Poznania do Kołobrzegu między 1 a 3 maja oraz 4, 6 i 7 czerwca. Odcinek Białogard-Kołobrzeg realizowany jest zastępczą komunikacją autobusową. Z Poznania będzie można dotrzeć także do Świnoujścia. Podróżnych zawiezie tam "Orkan", który będzie kursował w długi weekend majowy (1-3 maja) oraz 4, 6 i 7 czerwca.
Na Podlasiu od 2 maja na trasie Białystok–Suwałki rozpocznie kursowanie dodatkowa, piąta para pociągów "Necko". Połączenie będzie dostępne we wszystkie weekendy aż do 30 sierpnia, a także 1 maja i 4 czerwca (Boże Ciało). Sezonowe pary pociągów w tym regionie pojawią się również na trasie Białystok-Waliły.
Na Podkarpaciu do dyspozycji podróżnych w dni robocze zostaną oddane trzy dodatkowe pary pociągów w relacji Przeworsk–Leżajsk. Odjazdy z Przeworska będą skomunikowane z pociągami z Rzeszowa i Jarosławia. Kursy w kierunku Leżajska są zaplanowane na godz. 6:40, 12:46 i 19:28. W powrotnym kierunku pociągi odjadą o godz. 7:17, 15:05 i 20:56.
W Małopolsce od 8 marca planowane jest przywrócenie bezpośrednich połączeń Polregio na trasie Kraków Główny-Ostrowiec Świętokrzyski, a w Lubuskiem w korekcie przewidziano powrót sezonowych połączeń nad morze. Podróżni z województwa lubuskiego dojadą z Zielonej Góry do Kołobrzegu lub Świnoujścia. Pociągi będą kursować w weekendy 1-3 maja oraz 6-7 czerwca, a dodatkowo także 4 czerwca. W województwie lubelskim zostanie uruchomiony bezpośredni poranny kurs w relacji Chełm-Kraśnik. Szczegółwowy rozkład jazdy również dostępny jest na stronie przewoźnika.