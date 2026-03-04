Niezidentyfikowany okręt podwodny zaatakował irański statek u wybrzeży Sri Lanki - informuje Reuters, powołując się na źródła w tamtejszej marynarce wojennej i resorcie obrony. Agencja dodaje, że co najmniej 101 osób uznano za zaginione, a 78 zostało rannych.

Niezidentyfikowany okręt podwodny zaatakował irański statek u wybrzeży Sri Lanki (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Niezidentyfikowany okręt podwodny zaatakował irański statek u wybrzeży Sri Lanki.

Reuters podał, że co najmniej 101 osób uznano za zaginione, a 78 zostało rannych.

Zaatakowana jednostka to prawdopodobnie okręt wojenny IRIS Dena.

Więcej ważnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Choć Reuters nie poinformował, jaki irański statek został zaatakowany przez okręt podwodny, najprawdopodobniej chodzi o okręt wojenny IRIS Dena.

Już wcześniej informowano, że jednostka zaczęła tonąć w środowy poranek u wybrzeży Sri Lanki.

Minister spraw zagranicznych Sri Lanki Vijitha Herath poinformował, że na pokładzie było 180 osób.

Lankijska marynarka wojenna przy wsparciu lotnictwa natychmiast, po otrzymaniu sygnału SOS, rozpoczęła akcję poszukiwawczo-ratowniczą.

Portal Maritime Executive zauważa, że siły amerykańskie od soboty 28 lutego polują na irańskie okręty wojenne na Bliskim Wschodzie. Pentagon twierdzi, że dotychczas wyeliminował 17 z nich.

Podana przez Reutersa informacja, jakoby okręt podwodny zaatakował irański statek, sugeruje, że w akcji znów byli Amerykanie.

Szczegóły zdarzenia nie są na razie jasne. Zbieramy informacje w tej sprawie.

IRIS Dena - co to za statek?

IRIS Dena był jednym z najnowocześniejszych irańskich okrętów wojennych. Oddany do służby w 2021 roku, posiadał silniki i uzbrojenie produkcji irańskiej.