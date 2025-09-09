W poniedziałek rozpoczęła się budowa drogi rowerowej po północnej stronie ul. Brożka w Podgórzu. W związku z pracami wprowadzono zmiany w organizacji ruchu.

Nowa trasa rowerowa powstanie w Podgórzu / Shutterstock

Nowa trasa rowerowa powstanie w krakowskiej dzielnicy Podgórze. 26 sierpnia, podpisano umowę z wykonawcą na realizację inwestycji o wartości ponad 2,1 mln zł.



Nowa trasa połączy istniejące ścieżki

Nowa infrastruktura obejmie ciąg pieszo-rowerowy i chodnik, które zostaną zlokalizowane częściowo wzdłuż ulic Wadowickiej i Brożka.

Trasa o długości prawie 400 metrów połączy się z już istniejącą ścieżką rowerową przy ul. Wadowickiej oraz ciągiem pieszo-rowerowym biegnącym ul. Jana Brożka.



Zmiany w organizacji ruchu

W ramach inwestycji przewidziano nie tylko budowę ścieżki, ale także przebudowę dojścia do przychodni ZUM MPK, schodów i pochylni z nowymi poręczami, modernizację dwóch wiat przystankowych, przebudowę kolidujących sieci, budowę kanału technologicznego, nowego oświetlenia oraz nasadzenia zieleni.

Od poniedziałku, 8 września, wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu po północnej stronie ul. Brożka - przejście dla pieszych zostanie wyznaczone po drugiej stronie ulicy.

Zakończenie wszystkich prac planowane jest na koniec listopada.