Przejście dla pieszych przy pl. Bohaterów Getta, kładka pieszo-rowerowa nad torami kolejowymi na Żabińcu, zieleń zamiast betonu na rondzie Mogilskim i przed magistratem – to tylko część inwestycji, które zostaną w najbliższych latach zrealizowane w ramach inicjatywy „Da Się!”. Listę przedsięwzięć, na które krakowianie czekają, często od wielu lat, w czwartek przedstawił prezydent Aleksander Miszalski.

/ Shutterstock

To, co było przez lata niemożliwe lub odkładane, teraz stanie się możliwe - tak władze Krakowa zapowiadają nową inicjatywę pod nazwą "Da się".

Obejmuje ona postulaty, które przez lata prezentowali miejscy aktywiści.

Wśród nich: przejście dla pieszych przy pl. Bohaterów Getta, kładkę pieszo-rowerową nad torami kolejowymi na Żabińcu, zieleń zamiast betonu na rondzie Mogilskim i przed magistratem.

W ramach inicjatywy "Da się" zmieni się także mało reprezentacyjna przestrzeń u stóp Wawelu.

Miejsce, które od lat nie żyje, które jest puste i jest trochę wstydem dla nas wszystkich, bo żeby pod Wawelem nie dało się wzbudzić życia, to naprawdę nie przystoi. W dawnym centrum obsługi ruchu turystycznego powstanie Muzeum rzeki Wisły. Nie takie muzeum bardzo tradycyjne, że będą tam eksponaty. To będzie muzeum, które będzie żyło - zapowiadał prezydent Aleksander Miszalski.

Inwestycje w ramach inicjatywy "Da się" mają być zrealizowane do 2029 roku.