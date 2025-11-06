Uroczystości pogrzebowe Elżbiety Pendereckiej odbędą się w sobotę w kościele Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Krakowie. Po mszy nastąpi odprowadzenie zmarłej do krypty w Panteonie Narodowym. Elżbieta Penderecka zmarła 31 października w Warszawie. Miała 78 lat.

/ Radek Pietruszka / PAP

Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Informację o miejscu i terminie pochówku przekazał dyrektor Stowarzyszenia im. Ludwiga van Beethovena Andrzej Giza.

Jak poinformował, ceremonia pogrzebowa rozpocznie się w sobotę o godz. 12 w kościele Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Krakowie.

Dzień wcześniej, w piątek, o godz. 19 w tej samej świątyni odbędzie się wieczornica poświęcona pamięci Elżbiety Pendereckiej.

„Przy urnie z prochami zmarłej artyści Sinfonietty Cracovii wypełnią kościół muzyką, a aktorzy Dominika Bednarczyk i Radosław Krzyżowski – poezją Cypriana Kamila Norwida oraz Czesława Miłosza. Wszyscy pragnący uczcić pamięć śp. Elżbiety Pendereckiej będą mogli dokonać wpisu do księgi pamiątkowej” – podkreślił Andrzej Giza.

Elżbieta Penderecka - ur. 1947 r. w Krakowie - zainicjowała wiele imprez kulturalnych w kraju i za granicą. Była m.in. prezeską Stowarzyszenia im. Ludwiga van Beethovena, które zajmuje się organizacją Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van Beethovena w Warszawie. Zasiadała też we władzach międzynarodowych fundacji muzycznych.

Studiowała fizykę na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W 1965 r. wyszła za Krzysztofa Pendereckiego, od tamtej pory prowadziła sekretariat swojego męża i wspierała go w jego działalności.

Penderecka przyczyniła się do powstania orkiestry kameralnej Sinfonietta Cracovia, oficjalnej orkiestry Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa.

Elżbieta Penderecka zmarła 31 października w Warszawie. Miała 78 lat.