Ponad 1200 pracowników Polskiej Grupy Górniczej zadeklarowało chęć skorzystania z jednorazowych odpraw pieniężnych, które przewiduje nowelizacja ustawy górniczej. To efekt ankiety przeprowadzonej wśród załogi spółki.

Marsz gwiaździsty górniczych związków zawodowych w Katowicach / Jarek Praszkiewicz / PAP

Polska Grupa Górnicza poinformowała, że 1209 pracowników wyraziło zainteresowanie jednorazowymi odprawami pieniężnymi w wysokości 170 tys. zł netto. Spółka, zatrudniająca ok. 35 tys. osób, przeprowadziła ankietę, by sprawdzić, jakie jest zainteresowanie tym świadczeniem.

Projekt nowelizacji ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego został przyjęty przez rząd 28 października.

Nowe przepisy mają umożliwić finansowanie świadczeń dla pracowników odchodzących z branży oraz kontynuację procesu wygaszania kopalń węgla kamiennego energetycznego.

Urlopy górnicze i przeróbkarskie

Oprócz jednorazowych odpraw, pracownicy z odpowiednim stażem będą mogli skorzystać z urlopów górniczych lub urlopów dla pracowników przeróbki mechanicznej węgla.

Wypłacane będzie wtedy 80 proc. wynagrodzenia, bez konieczności świadczenia pracy. Według szacunków, od początku 2026 roku uprawnienia do takich urlopów będzie miało około 4,2 tys. pracowników PGG.

Decyzja zależy od pracodawcy

Warunkiem skorzystania z odpraw lub urlopów będzie zgoda pracodawcy.

„Jeśli dany pracownik będzie niezbędny do dalszego funkcjonowania oddziału, może się okazać, że jego odejście nie będzie możliwe” – podkreślają przedstawiciele spółki.

Zainteresowanie programem wyrazili pracownicy wszystkich kopalń i zakładów.

W ocenie skutków regulacji przewidziano, że z urlopu górniczego skorzysta 3,5 tys. osób, a z urlopu dla pracowników zakładów przeróbki mechanicznej węgla 240 osób. Cały program osłonowy obejmie pracowników PGG, PKW i Węglokoksu Kraj.