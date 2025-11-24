Biało-błękitna flaga Krakowa będzie przez cały rok powiewać na szczycie Kopca Kościuszki. Uroczyste wciągnięcie flagi na maszt odbyło się w poniedziałek, w 205. rocznicę powołania Komitetu Zarządzającego Budową Kopca. W wydarzeniu uczestniczyli m.in. prezydent Krakowa Aleksander Miszalski oraz prezes komitetu prof. Piotr Dobosz.

Flaga Krakowa będzie przez cały rok powiewać na Kopcu Kościuszki / Maciej Filipek/RMF24/Arkadiusz Ziółkowski/East News /

Flaga Krakowa będzie przez cały rok powiewać na szczycie Kopca Kościuszki.

Uroczystość wciągnięcia flagi odbyła się w 205. rocznicę powołania komitetu opiekującego się kopcem.

Flaga ukraińska będzie wywieszana co miesiąc jako wyraz solidarności z Ukrainą.

Prezydent Miszalski podkreślił znaczenie eksponowania flagi Krakowa jako symbolu lokalnej tożsamości i wspólnoty. Zgodnie z nowymi zasadami, na miejskich instytucjach przez cały rok wywieszane są trzy flagi: polska, krakowska i unijna.

Na szczycie Kopca Kościuszki przez cały rok będą powiewać flaga polska, krakowska oraz organizacyjna komitetu. Flaga ukraińska będzie wywieszana 24. dnia każdego miesiąca, na 1-2 dni, jako gest solidarności z Ukrainą.

35-metrowy pomnik historii

Kopiec Kościuszki, jeden z symboli Krakowa, został usypany w latach 1820-23 dla uczczenia przywódcy Insurekcji.

W mogile złożono ziemię z pól bitewnych powstania kościuszkowskiego - Racławic i Maciejowic oraz z miejsc walki Kościuszki o niepodległość Stanów Zjednoczonych.

Zabytek uznany jest za Pomnik Historii i stanowi ważny punkt na mapie miasta.