Biało-błękitna flaga Krakowa będzie przez cały rok powiewać na szczycie Kopca Kościuszki. Uroczyste wciągnięcie flagi na maszt odbyło się w poniedziałek, w 205. rocznicę powołania Komitetu Zarządzającego Budową Kopca. W wydarzeniu uczestniczyli m.in. prezydent Krakowa Aleksander Miszalski oraz prezes komitetu prof. Piotr Dobosz.
- Flaga Krakowa będzie przez cały rok powiewać na szczycie Kopca Kościuszki.
- Uroczystość wciągnięcia flagi odbyła się w 205. rocznicę powołania komitetu opiekującego się kopcem.
- Flaga ukraińska będzie wywieszana co miesiąc jako wyraz solidarności z Ukrainą.
- Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl.
Prezydent Miszalski podkreślił znaczenie eksponowania flagi Krakowa jako symbolu lokalnej tożsamości i wspólnoty. Zgodnie z nowymi zasadami, na miejskich instytucjach przez cały rok wywieszane są trzy flagi: polska, krakowska i unijna.
Na szczycie Kopca Kościuszki przez cały rok będą powiewać flaga polska, krakowska oraz organizacyjna komitetu. Flaga ukraińska będzie wywieszana 24. dnia każdego miesiąca, na 1-2 dni, jako gest solidarności z Ukrainą.
Kopiec Kościuszki, jeden z symboli Krakowa, został usypany w latach 1820-23 dla uczczenia przywódcy Insurekcji.
W mogile złożono ziemię z pól bitewnych powstania kościuszkowskiego - Racławic i Maciejowic oraz z miejsc walki Kościuszki o niepodległość Stanów Zjednoczonych.
Zabytek uznany jest za Pomnik Historii i stanowi ważny punkt na mapie miasta.