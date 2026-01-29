Zaledwie osiem dni cieszył się prawem jazdy 18-letni mieszkaniec powiatu staszowskiego (woj. świętokrzyskie). Młody kierowca BMW został zatrzymany przez policję za poważne wykroczenia drogowe i stracił uprawnienia do prowadzenia pojazdów.

/ Policja / Shutterstock

Do zdarzenia doszło w sobotę, 24 stycznia, na terenie gminy Rytwiany (Świętokrzyskie).

Policjanci zatrzymali BMW, którego kierowca przekroczył dozwoloną prędkość i wyprzedzał bezpośrednio na przejściu dla pieszych.

Po sprawdzeniu dokumentów okazało się, że 18-latek ma prawo jazdy zaledwie od ośmiu dni.

28 punktów karnych i utrata uprawnień

Za przekroczenie prędkości młody kierowca otrzymał mandat w wysokości 1500 zł oraz 13 punktów karnych.

Dodatkowe 2500 zł mandatu i 15 punktów karnych nałożono za niebezpieczne manewry na przejściu dla pieszych.

W sumie na jego konto trafiło 28 punktów karnych, co skutkowało natychmiastowym zatrzymaniem uprawnień do kierowania pojazdami.

"Zgromadzona liczba punktów przekroczyła dopuszczalny limit, dlatego 18-latek będzie musiał ponownie odbyć kurs i przystąpić do egzaminów, aby odzyskać prawo jazdy" – informują policjanci.

/ Policja /

Policja przypomina, że nadmierna prędkość i brawura to jedne z głównych przyczyn wypadków drogowych.