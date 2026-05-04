Do polskiego prawa może zostać wprowadzona ugoda podatkowa. Instytucja ta będzie dotyczyć zaległości podatkowych i ma przyspieszyć rozwiązywanie sporów - wynika z opublikowanego w poniedziałek projektu nowelizacji Ordynacji podatkowej.

W polskim prawie może pojawić się instytucja ugody podatkowej / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Podatnik będzie miał możliwość zawarcia ugody podatkowej z fiskusem - wynika z projektu nowelizacji Ordynacji podatkowej.

Ugody podatkowe będą dotyczyć tylko zobowiązań, których termin płatności już minął. Kiedy nowelizacja może wejść w życie?

Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl .

Ugoda podatkowa - nowa instytucja

W poniedziałek na stronach Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej. Przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt ma na celu wprowadzenie do polskiego prawa instytucji ugody podatkowej.

"Nadrzędnym celem tego zabiegu jest dążenie do ograniczenia liczby i długości sporów podatkowych towarzyszących stosowaniu prawa podatkowego w Polsce poprzez zapobieganie ich powstawaniu oraz umożliwienie ich wcześniejszego rozwiązywania w warunkach porozumienia stron. Instytucje tego typu są na świecie zaliczane do grona instrumentów alternatywnego rozwiązywania sporów" - czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Kto może zaproponować ugodę podatkową?

Wyjaśniono, że skorzystanie z możliwości zawarcia ugody będzie dobrowolne - to podatnik będzie mógł wyjść z taką propozycją, zaś organ skarbowy będzie musiał na to wyrazić zgodę. Taka ugoda może zastąpić działania Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie ściągalności zaległego podatku.

"Z punktu widzenia potrzeb budżetu państwa projekt ma na celu wywarcie w dłuższej perspektywie czasowej pozytywnego wpływu na finanse publiczne poprzez poprawę ściągalności podatków połączoną z racjonalizacją wysiłków Krajowej Administracji Skarbowej. Szybciej i prościej będą załatwiane przynajmniej niektóre sprawy podatkowe obarczone ryzykiem eskalacji w długotrwały i niepewny co do skutku spór z podmiotem zobowiązanym" - czytamy w uzasadnieniu.

Dodano, że ugoda podatkowa może dotyczyć wyłącznie zobowiązań podatkowych, których termin płatności upłynął.

Projektowana ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2028 r.